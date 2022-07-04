Посол ЛНР в России рассказал о массовом обстреле Донецка украинскими снарядами

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как поясняется, зафиксировано попадание в завод «Донпластавтомат» в Киевском районе Донецка.

«Обстрелам также подвергся Петровский район Донецка, там горит автотранспортное предприятие. Сообщается о попадании в поселок шахты Гагарина в Горловке. По состоянию на 13:00 зафиксировано более 300 прилетов украинских снарядов», — написал Мирошник.

В соцсетях сообщают о прямом попадании в дом в Киевском районе Донецка; в здании обрушен пятый этаж, передает Telegram-канал Inside Donetsk. В настоящий момент информация уточняется.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что только за сегодняшний день украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 400 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Град». «За сегодняшний день по состоянию на 15:00 противник выпустил 403 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм», — рассказали в представительстве ДНР.

Накануне глава Минобороны Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики. Сейчас, по словам министра обороны, ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. Глава государства поздравил российских и луганских военных с освобождением всей территории ЛНР и пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся в этой операции.

Президент заявил, что группировки «Восток» и «Запад» должны «выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам». При этом подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, «безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», подчеркнул Путин.