Россия с 15 июля снимет все введенные во время пандемии ограничения на пересечение границы

В оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили об отмене всех ограничений на пересечение российской границы, объявленных из-за COVID-19.

«Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В середине июня были сняты ограничения на въезд в Россию для прибывающих в Россию самолетом или морским путем, однако при этом сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.

На минувшей неделе Роспотребнадзор объявил об отмене мер, введенных в связи с распространением COVID-19. В частности, снимается масочный режим, отменяется запрет на работу общепита в ночное время. Пояснялось, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса — спад показателей по заболеваемости инфекцией фиксируется в стране на протяжении последних четырех месяцев.

Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ, в России за сутки было выявлено 2 866 случаев COVID-19, госпитализировано 568 зараженных, скончалось 43 человека, 2 276 выздоровели. Общее число случаев инфицирования по данным на 4 июня составляет 18 442 625.

Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что на 15% выше майских показателей, пишет ТАСС. Заболеваемость растет впервые с января этого года, отмечает агентство. Ухудшение ситуации наблюдается в странах Латинской Америки, Западной Европы, особенно во Франции и Германии, а также в Азии. При этом смертность упала до самого низкого с начала весны 2020 года уровня — в июне 2022 года в мире погибли около 40,8 тыс. заболевших коронавирусом, что на треть меньше по сравнению с прошлым месяцем.