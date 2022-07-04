Российские военные за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе спецоперации РФ по освобождению республик Донбасса. В частности, сообщается об уничтожении высокоточным оружием семи пунктов управления и двух складов армии Украины.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой народной республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой народной республики, батарея реактивных систем залпового огня "Град" в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах», — омтетил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка (ДНР).

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе», — заявил генерал-лейтенант.

Силы Украины несут значительные потери на всех направлениях, отметил Конашенков. «За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники», — сказал официальный представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков сообщил, что в ЛНР украинским командованием «потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны».

Также он рассказал, что в ходе воздушного боя в районе Ясной Поляны в ДНР российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины. По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности с начала спецоперации уничтожены 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне, 3 июля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. Как отметили в российском военном ведомстве, российские военные и Народная милиция республики взяли под контроль последний находившийся под властью Киева крупный город в республике Лисичанск. Кроме того, полный контроль установлен над близлежащими населенными пунктами Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево.