Рынок ценных бумаг: успокойтесь, будет только хуже

Темное прошлое

За первые 6 месяцев этого года MSCI All-Country World Index потерял 21%. Это стало худшим началом года в истории индекса — такого не случалось больше тридцати лет. Он был запущен 31 мая 1990 года, но существуют данные и на более ранние даты (результаты бэк-тестирования) — это позволило Bloomberg осторожно заметить в понедельник, что для мирового рынка акций год не начинался хуже по меньшей мере с 1988-го.

Скорее всего, это преуменьшение, хотя буквально накануне упомянутой даты — а именно осенью 1987 года — случился один из самых известных биржевых крахов в истории. Но в любом случае, для крупнейшего фондового рынка мира, каковым являются сейчас, как и 30 лет назад, США, первое полугодие стало худшим более чем за полвека.

MSCI All-Country World Index включает в себя не все страны мира: в нем представлены 23 развитых и 24 развивающихся страны, но вес американских акций огромен — 60,55% на 1 апреля. Так что, когда Bloomberg, ссылаясь на этот индекс, говорит про весь мир, это все равно в значительной степени рассказ про США.

А для S&P 500 первые 6 месяцев 2022 года стали худшими с 1970-го. Несмотря на довольно яркое «медвежье ралли» в конце полугодия, он потерял от закрытия 31 декабря до окончания торгов 30 июля 20,6%.

Собственно, подскок в конце квартала был более чем предсказуем: подобный же был и во второй половине марта. Причиной взлета акций, как бы нелепо это ни прозвучало, было их падение. Именно из-за него инвесторы, придерживающиеся определенного распределения активов в портфелях (например, 60% акций на 40% облигаций), в рамках плановой ребалансировки скупали акции.

На восстановление их доли в портфелях пошли немалые средства — сотни миллиардов долларов. Падение акций было очень серьезным, а подобных подходов придерживаются как частные, так и институциональные инвесторы, в сумме оперирующие колоссальными средствами. Это суверенные фонды, сбалансированные взаимные фонды, пенсионные фонды, банки, страховщики и другие.

Считается, что подобная тактика достаточно консервативна и эффективна при долгосрочном инвестировании. Однако на деле речь скорее идет о получении менеджерами возможности снять с себя ответственность за решения. В этом году такие классические стратегии как 60/40 работали особенно плохо, но нет сомнений в том, что разного рода инвестиционные комитеты продолжат их использовать.

Между тем, с одной стороны, в первом полугодии падали акции. Для Dow Jones Industrial Average, потерявшего 15,3%, это, например, было худшее начало года с 1962-го. Но с другой — рушились и облигации. Широкий индекс бумаг с фиксированным доходом Bloomberg U.S. Agg упал на 10,7%. Это худший результат по меньшей мере с 1975 года.

Аналогичной была и ситуация на мировом рынке в целом. Широкий индекс Bloomberg Global Aggregate Index потерял 14% — такого плохого начала года (данные доступны с 1990-го) он еще не фиксировал.

Причины прозрачны — идущий по всему миру цикл повышения ставок. Для облигаций падение котировок на таком фоне — это просто арифметика (чтобы повысилась доходность фиксированной выплаты бумаге надо подешеветь). Для акций, помимо изменения ставки дисконтирования, важны прогнозы. А они весь год становятся только хуже.

Тяжелое будущее

Сначала на рынке беспокоились о ликвидности после начала подъема ставок и о переоцененности акций роста, потом — о грядущем замедлении экономики из-за слишком быстрого ужесточения денежно-кредитной политики. Еще недавно волновались о возможной рецессии в следующем году и о стагфляции в будущем. Теперь можно не беспокоиться. Все это уже есть.

Ставка ФРС дошла еще только до 1,5-1,75%. Но инфляция в США вышла уже на максимум с декабря 1981 года (8,6%). А техническая рецессия, похоже, давно идет. Трекер ФРБ Атланты GDPNow, используемый для оценки ВВП в реальном времени и имеющий отличный послужной список, 1 июля показал, что во втором квартале экономика США упала на 2,1%. Учитывая тот факт, что, согласно последним официальным данным, американский ВВП снизился на 1,6%, налицо два последовательных квартала снижения подряд.

Многие считают именно это определением рецессии, хотя NBER, отвечающая в США за датировку экономического цикла, с этим не согласна. Тем не менее после II мировой войны не было еще случая, чтобы ВВП падал полгода, а NBER потом (на многие и многие месяцы позднее) не объявила бы, что это была рецессия.

Но и в Европе, где только приступают к ужесточению денежно-кредитной политики, ситуация уже выглядит мрачно — как, собственно, и в целом в мире. Рост ВВП государств G20 в I квартале уже замедлился до 0,7%, а в ряде стран фиксировалось падение. Сейчас и здесь кто-то вполне может оказаться в рецессии. Во всяком случае, едва ли не каждая новая порция статистики говорит об ухудшении ситуации.

В понедельник вышли шокирующие данные по Германии: в мае впервые за более чем 30 лет здесь зафиксирован дефицит торгового баланса. Крупнейшая экономика Европы, экономическая модель которой была построена на значительном положительном сальдо торгового баланса еще с 1950-х годов, достигла дефицита в размере 1,0 млрд евро. И это еще до последнего обострения газового конфликта с Россией. Самые мрачные экономические прогнозы не только для Германии, но и для всего ЕС, не покажутся преувеличением.

Но несмотря на идущее с начала года затяжное падение котировок акций, всего этого пока нет в ценах. Аналитики все еще прогнозируют на этот год для многих компаний (особенно в США) такие прибыли, как будто никакой рецессии и в помине нет. А значит одно из двух: прогнозы будут резко пересмотрены, либо их начнет опровергать жизнь уже в ходе ближайшего сезона отчетности. Итогом, в любом случае, станет падение акций.