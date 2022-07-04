Компания «Связьстройдеталь» будет экономить 1,5 млн руб. на аренде земли в Москве за счет льгот

Московская компания «Связьстройдеталь», производитель изделий и материалов для сетей связи, за счет льгот на аренду земли от города будет ежегодно экономить около 1,5 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город всячески поддерживает столичные промышленные предприятия. Например, им могут быть присвоены специальные статусы – промышленного комплекса или технопарка, что позволяет получить налоговые льготы и арендовать городскую землю по сниженной ставке. Так, для промкомплексов ставка аренды составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка, а для технопарков – 0,01%. С компанией «Связьстройдеталь» были заключены дополнительные соглашения к двум договорам аренды земли общей площадью 1,15 гектара. На ставку аренды 0,3% по этим участкам предприятие перейдет уже с 1 июля», – рассказал Ефимов.

Компания «Связьстройдеталь» начала работать в 1993 году, выпускает более 3 тыс. видов продукции для строительства и ремонта линий связи. На данный момент на предприятии трудоустроены 577 человек, добавил генеральный директор предприятия Алексей Анисимов. Мера поддержки позволит компании снизить затраты на создание рабочих мест на арендованных участках.

Льготную аренду на городские участки с этого года также платят технопарки «Калибр», «Институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука», «Московский завод тепловой автоматики», а также промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций», напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Предприятия занимают в общей сложности 4,4 гектара. За счет меры поддержки компании будут экономить около 17 млн рублей в год.

«Скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в таких социально значимых отраслях, как пищевая промышленность, фармацевтика, а также наукоемкие производства – авиационная промышленность, машиностроение и другие. Льгота оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды. Ежегодно предприниматели должны подтверждать статус промкомплекса или технопарка. Соответствующее решение принимает Межведомственная комиссия по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности. В этом году по решению мэра Москва Сергея Собянина специальные статусы продляются автоматически», – добавил Максим Гаман.

Предприятие «Связьстройдеталь» получило статус промышленного комплекса в 2017 году для трех принадлежащих ему участков площадью 3,4 гектара, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Статус позволит компании экономить 80% на оплате земельного налога и 50% на налоге на имущество. Региональная часть налога на прибыль для предприятия составит 13,5% вместо 17%.