Европейская страна стала крупнейшим покупателем российского сжиженного газа

Атомная энергетика, на которую возлагали большие надежды французы, их подвела. Как сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на финский аналитический Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), Франция вышла на первое место в мире по закупкам российского сжиженного газа (СПГ). Технические проблемы вынудили приостановить работу половины французских АЭС, в результате чего в стране возник дефицит электроэнергии.

Ситуацию осложнило и то, что с середины июня Франция перестала получать трубный газ из России. Вот Парижу и пришлось менять трубный газ из России на СПГ. Французам повезло: в отличие от немцев у них есть четыре СПГ-терминала, позволяющие ей получать не только трубный, но и сжиженный газ. Премьер-министр Франции Элизабет Борн недавно объявила о строительстве пятого терминала. Она также подчеркнула, что перед энергетиками поставлена задача – заполнить газовые хранилища до наступления холодов на 100%.

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Какое-то время казалось, что энергетический кризис обойдет Францию стороной. Во Франции 56 АЭС, позволяющие ей не бояться дефицита электроэнергии. К тому же, во время избирательной кампании Эммануэль Макрон неоднократно обещал, что перебоев с электроэнергией во Франции не будет. Правительство подняло, правда, цену на электроэнергию всего на 4%, но пообещало, что она не изменится до конца 2022 года. Однако надеждам французам на спокойную и теплую зиму, похоже, не суждено сбыться.

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На днях в газете Journal du Dimanche появилась статья, в которой энергетические компании EDF, Engie и TotalEnergies настоятельно призывают немедленно начать экономить энергию. Причем, призыв относится не только к бизнесу и промышленным предприятиям, но и к французским домохозяйствам.

Любопытно, что обычно экономить энергию призывают власти, а не ее производители. Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что незадолго до появления в газете статьи эти компании объявили о рекордной прибыли. У Engie она, например, составила по итогам первого квартала 4,6 млрд евро, а у TotalEnergies выросла втрое!

Министр экономики Брюно ЛеМэр признал, что ситуация в энергетическом секторе сложилась напряженная, что возможны перебои с электроэнергией и что правительство решило открыть предстоящей зимой недавно закрытую угольную электростанцию в Сент-Авольде, недалеко от границы с Германией.

В результате Франция вышла на третье место среди покупателей российских энергоносителей. По данным CREA, Россия получила после 24 февраля за энергоносители 93 млрд евро. Больше всего российских нефти и газа покупают Китай и Индия. Значительная часть миллиардов российских нефте- и газодолларов приходится и на долю Парижа.

«В то самое время, когда ЕС планирует усиление санкций против России,- говорит главный аналитик CREA Лаури Милливирта,- Франция увеличила закупки российского СПГ и стала его крупнейшим покупателем в мире».

В первой половине текущего года атомная энергетика Франции установила антирекорд. Производство электроэнергии снизилось в январе-мае на 13% по сравнению с тем же периодом времени 2021 года. Согласно прогнозам, по итогам года будет выработано 280-300 ТВт электроэнергии, т.е. значительно меньше обычно вырабатываемых почти 400 ТВт. Причина в том, что сейчас работает лишь половина от всех АЭС – 27 из 56. Остальные 29 не работают или из-за запланированной профилактики, или из-за очень опасной усталости материалов, или других проблем. 12 реакторов остановлены, например, из-за повреждений в трубах, вызванных ржавчиной.

В мае пришлось впервые отключить один из реакторов, потому что температуры воды в реке, откуда ее брали для охлаждения, поднялась значительно выше нормы. Засухи в июне и низкий уровень воды в водоемах много раз вынуждали энергетиков останавливать атомные реакторы. Причем, специалисты предупреждают, что проблема с водой с каждым годом будет усиливаться.