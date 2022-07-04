Цена газа будет расти вместе с проблемами

Среднемесячная расчётная цена газа в Европе в июне выросла почти на 15% — с 1030 долларов за тысячу кубометров в мае до 1180 в июне. Такие расчеты приводит РИА «Новости» на основе данных лондонской биржи ICE. Причем, констатирует издание, риски сокращения поставок из России сохраняются, и это ещё больше давит на рынок.

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Оснований для дальнейшего роста более чем достаточно. Например, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключает риска каскадных сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа, передает ТАСС. Он указал, что в ситуации, когда газа не хватает, а его стоимость растет, в ФРГ есть риск веерных отключений электричества. «Если одна компания потерпит крах, или работа других нарушится, это станет причиной эффекта домино, который быстро приведет к глубокой рецессии», - отметил Хабек.

Другие страны продолжают экстренно запасаться «голубым топливом». Государственное управление материальных резервов Чехии впервые включило природный газ в состав госрезерва и по заданию правительства республики закупило его на 8,5 млрд крон (около 360,2 млн долл.). Газ для госрезерва в объеме 2,4 ТВт·ч поступил в подземные хранилища. Как пояснили официальные органы, закупка была произведена в связи ситуацией на Украине и угрозой свертывания поставок этого вида энергетического сырья из РФ.

Не менее интересная ситуация сложилась вокруг поставок газа Японии. Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), вместо «Сахалин энерджи» станет создаваемое Россией общество с ограниченной ответственностью.

Имущество «Сахалин энерджи», сообщает ТАСС, безвозмездно перейдет к РФ, которая передаст его на время действия СРП новому оператору; к нему же перейдут все права и обязанности предшественника. Остальные акционеры «Сахалин энерджи» в течение месяца должны согласиться принять доли в создаваемой компании пропорционально долям в прежнем операторе. Контрольный пакет (50% плюс одна акция) компании принадлежит «Газпрому», Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

Проблемы с газом — везде

Нет ничего удивительного в том, что цены на газ в Европе на прошедшей неделе продолжали расти, поднявшись до 1616 долларов, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Трубопровод «Северный поток — 1» остановлен на плановое техническое обслуживание, в связи с чем подача газа прекращена. Это усилило напряженность на европейском рынке, увеличив объем импорта СПГ. Цель по заполнению ПХГ к началу холодного сезона на 80% остается в силе; на 2 июля уровень заполненности составляла 59%, увеличившись за неделю на 3,5%.

В тот же время сообщается, что компании Freeport LNG потребуется получить письменное разрешение от PHMSA для возобновления работы — это еще больше задержит пуск завода в эксплуатацию. Снижение потенциала экспорта улучшает ситуацию на внутреннем американском рынке, тормозя инфляционный рост цен и улучшая обеспеченность как раз в период летнего роста спроса, указывает Лукичева. Запасы природного газа в ПХГ продолжали расти, но в годовом выражении по состоянию на 24 июня оставались на 11,6% ниже уровня прошлого года и на 12,5% ниже среднего уровня последних пяти лет.

Что касается межконтинентальной конкуренции, то она остается острой. В Азии, к примеру, цены по индексу JKM составляли около 1384 долл. за 1000 кубометров.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев отмечает: после указа президента России, согласно которому все права и обязанности оператора «Сахалин-2» перейдут к специально созданному ООО, появились риски для поставок в Японию.

Напряженной остается и ситуация в европейском регионе, добавляет эксперт. С 11 по 21 июля 2022 года для проведения плановых профилактических работ будут временно остановлены обе нитки газопровода «Северный поток». А фьючерсы на газ в Европе и так уже активно дорожали на прошлой неделе, удерживаясь выше 1600 долл. за кубометр.

То есть, пока конъюнктура способствует сохранению высоких цен на газ. По мнению Короева, краткосрочно они могут удерживаться выше 1500 долларов, и даже расти.