В Кремле заявили, что допускают худший вариант развития ситуации с транзитом в Калининград

В Москве надеются на то, что в ситуации с ограничениями транзита в Калининградскую область возобладает здравый смысл и проблему удастся решить. Вместе с тем сообщается, что Кремль прорабатывает различные сценарии развития событий, в том числе по худшему варианту.

«Мы ждем урегулирования этой ситуации, как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, рассматривался ли проект ответных мер в отношении Вильнюса, ограничивающего провоз грузов в Калининградскую область. Уточняется, что такой проект был передан губернатором региона Антоном Алихановым в правительство и администрацию президента России.

«Пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», — подчеркнул Песков.

Ранее «Эксперт» писал, что ЕС обсуждает возможность компромисса по поводу транзита через территорию Литвы.

В середине июня Вильнюс заявил о приостановке транзита в Калининград грузов, которые попадают под санкции Евросоюза. Ряд СМИ назвал такие действия блокадой. Ограничения затрагивают, в частности, сталь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, а также цемент, дерево, алкоголь, икру и российский уголь. Антон Алиханов оценил потерю транзита в 40-50% от всех грузов, следовавших через Литву по железной дороге.