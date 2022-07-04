В Минэнерго заявили, что РФ планирует к 2050 году занять четверть мирового рынка угля

По словам директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева, РФ рассчитывает сохранить свое место в тройке мировых лидеров по экспорту угля.

«Насчет экспорта, мы себе ставим цель остаться в тройке самых крупных экспортеров по углю, мы сейчас на третьем месте с 18-процентной долей рынка. Мы себе ставим цель, естественно, подтверждая моделями, (достичь) 25% мирового рынка угля к пятидесятому году», — цитирует ТАСС Бобылева, выступившего перед депутатами Госдумы.

Отмечается, что согласно негативному сценарию, рассчитанному Минэнерго с учетом полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в стране по итогам текущего года может снизиться на 17% по сравнению с данными 2021-го, составив около 365 млн тонн. Сокращение экспорта может составить 30% — он упадет, согласно прогнозам ведомства, до 156 млн тонн.

Ранее Бобылев сообщал, что с начала 2022 года объем экспорта угля из РФ сократился почти на 9% по сравнению с показателем за тот же период прошедшего года. По его словам, особенно ощутимо — более чем на 20% — экспорт просел в конце марта и апреле.

В апреле Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из России. Эмбарго начнет действовать в августе 2022 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в апреле отмечал, что объемы вывоза российского угля снизились, в основном, из-за ситуации с портами Северо-Запада. Рассматривается возможность перенаправить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Крупнейшие угледобывающие компании России — СУЭК, Кузбассразрезуголь, Evraz, Сибантрацит.

Ранее «Эксперт» писал о том, что глава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудили возможное участие ведущих российских предприятий в развитии угольной промышленности Донбасса.