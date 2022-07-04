В список товаров для параллельного импорта вошли BMW, Siemens и Lego

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что товары компаний, которые гарантировали продолжение поставок в Россию, исключены из списка для параллельного импорта.

Об этом пишет ТАСС.

«Механизм работает. Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень», — рассказал Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром».

По его словам, из перечня по параллельному импорту удалены компании, «которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка»; при этом список расширился за счет товаров брендов, поставки которых прекратились в РФ. В частности, речь идет о BMW и Siemens, а также Lego.

Сообщается, что исключены из перечня компании Wilo (производитель насосного оборудования для систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы) и Merries (средства детской гигиены).

На фоне ситуации вокруг Украины многие компании прекратили поставки своей продукции в Россию. В связи с этим Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта, который разрешает ввозить в РФ товары через третьи страны без согласования с производителем или правообладателем.

Ранее «Эксперт» сообщал, что первым из крупных ретейлеров, подтвердивших начало ввоза электроники через параллельный импорт, стала сеть «Связной». Отмечается, что другие компании бояться открыто заявлять о таких поставках, поскольку учитывают возможность возобновления отношений с производителями.