В США стало известно о планах Байдена отменить ряд тарифов на импорт из Китая

Президент США Джозеф Байден собирается отменить ряд ограничений на импорт китайских товаров.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal, глава государства может объявить о своем решении уже в ближайшие дни. Уточняется, что послабление затронет ряд потребительских товаров, в частности, одежду и школьные принадлежности.

Также сообщается, что американские власти планируют запустить систему, при которой импортеры самостоятельно смогут запрашивать отмену тарифов.

Как поясняет газета, таким образом администрация Байдена пытается сдержать последствия высоких цен, способные помешать Демократической партии победить на промежуточных выборах в ноябре этого года.

По словам источников издания, американский лидер неоднократно откладывал объявление о смягчении ограничений для торговли с КНР из-за разногласий в отношении этого шага как в Белом доме, так и среди представителей бизнеса и законодателей.

По мнению экономистов, отмена тарифов вряд ли окажет реальное влияние на инфляцию в стране. Согласно прогнозам Института международной экономики Петерсона, в перспективе мера сократит инфляцию индекса потребительских цен не более чем на один процентный пункт. Торговый представитель США Кэтрин Тай и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан между тем указывают на то, что пошлины являются ценным рычагом, помогающим американским властям добиваться уступок от Китая. Они отмечают, что снижение тарифов должно предприниматься одновременно с другими мерами, которые позволят Вашингтону сохранять давление на Пекин.