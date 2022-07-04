В столице выбрали место для площади Луганской Народной Республики

Жители Москвы решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, где находится посольство Великобритании.

Как сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина, в голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством участок набрал 56,8%.

В качестве других вариантов для площади ЛНР предлагалась территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком рядом с посольством Германии, которую выбрали 10,64 % голосовавших, а также отрезок вдоль Большого Ржевского переулка недалеко от примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%), между посольствами Литвы и Бельгии. Кроме того, горожанам предоставили возможность доверить решение вопроса специалистам (18,73%).

В начале июня участники «Активного гражданина» выбрали, где будет находиться площадь Донецкой Народной Республики; победила территория на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе у посольства США. Столичный градоначальник присвоил точке название «Площадь ДНР» 22 июня.

Предложение увековечить на карте столицы память защитников Донбасса выдвинули депутаты столичного парламента. Также сообщалось, что в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан по этому поводу.