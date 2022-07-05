Nasdaq: воспоминание о будущем

Шедшие большую часть первого полугодия распродажи технологических акций сделали свое дело – с закрытия 31 декабря до вечера 30 июня индекс Nasdaq Composite потерял 29,5%. Это самое слабое начало года в его истории, идущей с 1971-го.

И это еще сглаженный «медвежьим ралли» конца июня и выбранным отрезком времени результат. На деле падение было размашистее: от максимума 22 ноября до локального минимума 16 июня индекс терял более трети – 34,8%.

Статья по теме: Индексы боятся вырасти

Такое движение уже вполне обоснованно можно сравнивать со взрывом «пузыря доткомов» на рубеже тысячелетий, хотя в тот раз события поначалу и развивались стремительнее. Снижение на треть весной 2000 года случилось буквально за пару месяцев, но через полгода, в сентябре, Nasdaq Composite терял лишь 17% от максимума. При таком ракурсе сегодня все выглядит даже хуже.

Но большое видится на расстоянии. О событиях двадцатилетней давности принято говорить как об одной из величайших биржевых катастроф в истории, а вот текущую ситуацию так готовы оценивать далеко не все. И это обусловлено не столько текущими фактами, сколько свойствами памяти.

Кому-то помнится, что в 2000-2002 годах Nasdaq сдулся на 78,4%. Как там все было – кто забыл, а кто и не знал. Но про крах известно, а кровавые подробности додумываются сами собой. Сегодня же мы видим лишь неспешно разворачивающийся в режиме реального времени скучноватый сюжет. Из окон на Уолл-стрит никто особенно не выбрасывается, а спойлера, сообщающего уже сегодня, чем все завершится, нет и не предвидится. Вот и не впечатляет.

Но на деле можно и сейчас с большой уверенностью говорить о том, какое эта история будет иметь продолжение. Большой путь вниз, прерываемый «медвежьими ралли» и периодами неопределенных раскачиваний рынка, продолжится.

Несмотря на то, что пройдено немало, а отдельными акциями – так и очень много, рынок всего лишь вернулся на уровни осени 2020 года. Во времена взрыва «пузыря доткомов» индекс откатывался в середину 1990-х. Возврат на пятилетку назад, конечно, не является законом для всех «пузырей», но приведение оценок акций к более разумным величинам было бы нормальным развитием ситуации. А они, несмотря серьезное падение акций, все еще местами очень велики и особенно – для текущей экономической и политической ситуации.

Чудеса на виражах

Вот акции знаменитой Tesla, например, упали без малого вдвое с максимума (на данный момент примерно на 45%), но ее текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) – около 92, а форвардный – 55. Конечно, компания быстро растет: в 2021-м прибыль на акцию утроилась, от этого года аналитики ждут роста еще на 75%, а от 2023 года – на 42%. Конечно, ROE (рентабельность собственного капитала) составляет уже прекрасные 29,42%. И конечно, есть еще и Илон Маск.

Но все равно даже для отличной ситуации в экономике это очень дорогие акции. Если все ожидания через два года сбудутся, а бумаги не подорожают, то P/E опустится ниже 40. И это будет дорого для уже довольно зрелой к тому моменту компании, производящей пусть электрические, но автомобили. У Ford Motor, например, P/E сейчас 8,8. Хотя, конечно, у китайской BYD, которая в I полугодии обошла Tesla по продажам электромобилей, этот коэффициент – и вовсе 269.

Вот только ни о какой прекрасной ситуации речи сейчас идти не может. Для любых автопроизводителей настают не лучшие времена, ведь их бизнес очень зависим от положения дел в экономике. Их акции относят к циклическим: в хорошие времена такие растут, а в плохие – рушатся. Во времена спада ВВП автопроизводители могут банкротиться, разводнять капитал, невыгодно сливаться и иными способами уничтожать деньги акционеров. Такие бумаги категорически не для времен рецессии. Тем более по заоблачным ценам.

Рецессия давно здесь

Между тем есть основания считать, что техническая рецессия в США уже идет. Официально NBER, отвечающая за датировку экономических циклов, объявит об этом очень нескоро (могут пройти не то что месяцы, а даже и год). Но есть оперативный предсказатель, имеющий отличный послужной список. Это трекер ФРБ Атланты GDPNow, который используют для оценки ВВП в реальном времени.

1 июля он показал, что во втором квартале экономика США упала на 2,1%. В первые же три месяца года, по официальным данным, американский ВВП снизился на 1,6%. А два последовательных квартала снижения подряд – это и есть рецессия (вернее, одно из распространенных ее определений).

Ни прогнозы аналитиков, ни цены акций этого пока толком не учитывают. Как и в случае с Tesla, порой можно подумать, что США, да и весь мир, ждет бурный экономический рост в ближайшие годы. Соответственно, от компаний с высочайшими, а то и с отрицательными P/E, все еще ждут взлета прибыли или, как минимум, ее появления. Пересмотры с понижением рейтинга, конечно, тоже случаются, но пока разрыв между тем, что происходит в экономике, и тем, как смотрит на это фондовый рынок, все еще велик. А значит будут и новые разочарования в прибыли компаний и очередные обвалы котировок.

Так что и наступающая торговая неделя (в США вчера отдыхали из-за Дня независимости), и все последующие в этом полугодии, имеют шансы стать логическим продолжением второго квартала. А в нем за 13 недель Nasdaq вырос лишь дважды.

