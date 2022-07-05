Анатолий Аксаков: «Не будем зацикливаться на санкциях, подумаем о дальнейшем развитии»

Глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков — о том, что будет с рублем и его курсом в перспективе и какое влияние крепкий рубль оказывает на экономику страны, а также о том, как российская банковская система выстояла под санкционным давлением и как банки перестраивают свои бизнес-модели и какие проекты будут развивать. Отметим, что, по оценкам рейтинговых агентств, около 65% активов всей российской банковской системы находится под санкциями.

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Дискуссия по укреплению рубля продолжается — каким, по вашим оценкам, может быть предел укрепления и каков диапазон оптимального курса?

Считаю, что предел укрепления рубля еще не достигнут, но уже близок к этому.

Пик, вероятно, придётся на июль.

Думаю, что данный момент оптимальным для российской экономики и бюджета был бы курс в диапазоне от 70 до 75 руб. за доллар.

Какие последствия и возможности имеет сильный рубль для экономики и бизнеса?

Довольно сильное укрепление рубля вызывает обеспокоенность, поскольку крепкий рубль снижает возможности экспортеров, в том числе по пополнению российского бюджета. Еще одно негативное последствие — обесценивание валютных сбережений граждан.

В то же время, сильный рубль способствует восстановлению импорта, тем более, что теперь возможен параллельный импорт через третьи страны.

К положительным эффектам укрепления рубля относят и стабилизацию внутренних цен.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о том, что «очень важно, чтобы из-за риска вторичных санкций не произошло дробления банковской системы на два изолированных сегмента». По ее словам, чтобы не допустить этого, потребуется разработать специальные рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками. Здесь будет нужен не только творческий подход, но и, вероятно, современные технологические решения, в частности, можно действовать через платформы маркетплейсов. Расскажите, пожалуйста, какие это могут быть механизмы?

При введении системы страхования вкладов были опасения, что сегментация сектора на банки — члены системы страхования вкладов и банки, не вошедшие в систему страхования вкладов, приведет к нарушениям рыночных механизмов работы по привлечению клиентов и создаст сегмент банков-отшельников, с которыми клиенты не захотят работать.

К счастью, опасения не подтвердились. Аналогичные гипотезы звучали и при разделении банков на системнозначимые, банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.

Жизнь же показала, что клиенты выбирают банк по множеству параметров. Предприниматели, например, в банках ценят больше всего способность кредитной организации содействовать и помогать развитию их бизнеса и повышению его эффективности. Для розничных клиентов важнее доступность финансовых услуг и выгодность предложений по вкладам и кредитам.

Проблема конкуренции и её добросовестности в банковском секторе существует давно.

Мы были свидетелями желания некоторых банков с участием в капитале государства использовать данный факт в рекламных целях для обоснования своей исключительности. Теперь же мы видим и попытку отдельных банков использовать свою неподсанкционность как некое конкурентное преимущество. Отрадно, что Центробанк обращает внимание на сохранение рыночной конкуренции в банковском секторе.

Важно понять, что в текущих условиях равноудаленный подход регулятора к различным банкам будет, с одной стороны, способствовать развитию рыночной конкуренции (когда выбор клиентов будет зависеть, прежде всего, от степени удовлетворенности предлагаемых банком продуктов), а с другой стороны, позволит повысить эффективность взаимодействия между различными группами банков для обеспечения возможности обслуживания клиентов. Когда, например, банки, имеющие бОльший кредитный потенциал сосредотачиваются на финансировании клиентов, а банки, имеющие бОльшие возможности в трансграничных операциях, фокусируются на их проведении.

Сегодня для всех нас важнее меньше обращать внимание на фактор наличия санкционности, а спокойно, с удовлетворением чувствовать устойчивость системы в целом.

Реализованные несколько лет назад регуляторные инициативы Центробанка по созданию платформ финансовых маркетплейсов были направлены на выравнивание банковской конкуренции, когда клиенты ориентируются, прежде всего, на потребительские свойства предлагаемых банками продуктов и услуг. Однако, перевести весь продуктовый ряд на маркетплейсы невозможно и нецелесообразно, но расширять его возможности необходимо.

Как сейчас изменилась деятельность банков под санкциями?

Введенные недружественными странами санкции к отдельным российским банкам были шоком, но, к счастью, не привели к коллапсу банковской системы России.

Санкционные банки смогли быстро адаптироваться под новые условия и быстро перераспределить клиентскую базу, которой были необходимы услуги, попавшие под ограничения и санкции, в банки, не попавшие под санкции.

Сейчас идет перенастройка и корректировка бизнес-моделей санкционных банков и их взаимодействия с иными участниками финансового рынка.

Центробанк тоже декларирует свою готовность к корректировке норм банковского регулирования с учетом текущих санкций против финансового сектора России.

Мы ожидаем быстрого развития банковского регулирования, стимулирующего модернизацию российской экономики. Ожидаем также увеличения объемов кредитования по всем направлениям и, прежде всего, в развитие производства и социальной инфраструктуры, а также экологические проекты.

Как будут дальше жить банки не под санкциями? Будут ли они вести активно взаиморасчеты по внешнеторговому бизнесу?

Финансовая система в России пережила не один локальный и международный кризис. Сомнений в том, что банки будут работать и дальше — нет.

Главное, чтобы не были утрачены достигнутые «рубежи», в первую очередь, в реализации цифровых проектов.

Не будем зацикливаться на санкциях, подумаем о дальнейшем развитии, главное поддержать этот тренд. Движение — жизнь. И этому движению важно обеспечить возможность для предпринимательского творчества и свободы.

У нашего банковского сектора есть все возможности для развития за счет сотрудничества с банковскими системами стран БРИКС, стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, развития исламского банкинга.