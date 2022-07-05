Эксперт: цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов

Биржевые цены на газ в странах Старого Света могут уже в самое ближайшее время превысить отметку в 2 000 долл. за одну тысячу кубометров.

Такие цены на «голубое топливо» станут реальностью, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся. Об этом в интервью РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев.

«Если в самое ближайшее время Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не договорится с профсоюзами о повышении зарплат работников, мы легко увидим и 2 000 долл., и выше, за тысячу кубов», – предположил он.

Коптев при этом считает, что на неопределённость рынка также влияют заявления европейских политиков и аналитиков о том, что после планового ремонта газопровода «Северный поток» поставки по нему могут больше уже не возобновиться.

Как известно, «Северный поток – 1» остановлен на плановое техническое обслуживание, в связи с чем подача газа прекращена. Это усилило напряженность на европейском рынке, увеличив объём импорта СПГ. Цель по заполнению ПХГ к началу холодного сезона на 80% остается в силе. При этом на 2 июля уровень заполненности составляла 59%, увеличившись за неделю на 3,5%.

Напомним, в понедельник, 4 июля биржевые цены на газ в Европе в ожидании забастовок в Норвегии приблизились к 1 800 долл. за одну тысячу кубометров. Произошло это впервые с начала марта текущего года. При этом во вторник утром стоимость «голубого топлива» превысила эту отметку – газ на бирже торговался по 1 873 долл.

Как ранее писал «Эксперт», среднемесячная расчётная цена газа в Европе в июне 2022 года выросла почти на 15% – с 1 030 долл. за тысячу кубометров в мае до 1 180 долл. в июне. Причём риски сокращения поставок из России сохраняются, и это ещё больше давит на рынок.

