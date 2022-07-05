Забастовка норвежских газовиков ударила по Европе

Газ в Европе подорожал на этой неделе до почти четырехмесячного максимума. Цены на фьючерсы TTF на ближайший месяц 4 июня подскочили еще на 10% и достигли 162,94 евро за мегаватт-час, самого высокого уровня после 8 марта. Причина – угроза расширения забастовок газовиков в Норвегии, требующих повышения зарплат. Норвегия является вторым (после России) поставщиком газа в Старом Свете. По данным Министерства энергетики Норвегии, норвежский газ обеспечивает от 20 до 25% потребностей континента в «голубом топливе».
Экспорт норвежского газа сейчас для Европы особенно важен на фоне резкого сокращения поставок газа из России и пожара на одном из главных американских терминалов сжиженного газа в Америке. Скачок цен в понедельник говорит о том, что инвесторы боятся последствий забастовок в Норвегии и что их не успокоило заявление правительства северного королевства о повышении добычи газа. Дело во времени: из-за забастовок норвежский экспорт упадет немедленно, уже в июле, а вырастет он, если верить Осло, в следующем году.
«Страхи по поводу снижения поставок очень сильные,- говорится в аналитической записке датской энергетической фирмы Energi Danmark.- Рынок продолжает реагировать на риски ростом цен. Напряженная ситуация сохранится на этой неделе. Если поставки останутся низкими, то мы ждем дальнейшего повышения цен».
Опасения инвесторов понятны. Сами норвежцы подсчитали, что забастовки могут снизить экспорт норвежского газа на материк на 13%. Причем, эти расчеты не учитывают планируемого расширения забастовок в предстоящие выходные на новые месторождения, что наверняка еще больше снизит экспорт газа на материк.
Европейский газовый рынок лихорадит не первый месяц. В Брюсселе пытаются переложить всю вину на «Газпром», который сначала потребовал платить за трубный российский газ рублями, а затем еще и снизил подачу газа по газопроводу «Северный поток 1» по техническим причинам на 60%. Через неделю по нему вообще перестанет идти газ, потому что он закрывается на плановую профилактику. После нее, боятся в Берлине, «Газпром» может или вообще не возобновить поставки, или еще больше их снизить.
Труднее всего в условиях низких поставок и при очень высоких ценах придется немецкой промышленности, которая работает в основном на газе и зависит от российского газа на 35-40%. Главный немецкий энергетический оператор Uniper уже находится на грани банкротства и ведет с правительством переговоры о помощи. Немцы готовятся к последней, третьей фазе трехэтапного чрезвычайного плана действий при резком снижении поставок газа, при которой энергетический регулятор начнет отключать компании и предприятия от газораспределительной сети. Наибольшую угрозу снижение поставок газа представляет для подготовки к предстоящей зиме. Для того, чтобы заполнить подземные хранилища газом на 80-90%, в Германии, а также в ряде других европейских стран в целях его экономии начали расконсервировать не так давно закрытые угольные электростанции.