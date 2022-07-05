Забастовка норвежских газовиков ударила по Европе

Газ в Европе подорожал на этой неделе до почти четырехмесячного максимума. Цены на фьючерсы TTF на ближайший месяц 4 июня подскочили еще на 10% и достигли 162,94 евро за мегаватт-час, самого высокого уровня после 8 марта. Причина – угроза расширения забастовок газовиков в Норвегии, требующих повышения зарплат. Норвегия является вторым (после России) поставщиком газа в Старом Свете. По данным Министерства энергетики Норвегии, норвежский газ обеспечивает от 20 до 25% потребностей континента в «голубом топливе».

Экспорт норвежского газа сейчас для Европы особенно важен на фоне резкого сокращения поставок газа из России и пожара на одном из главных американских терминалов сжиженного газа в Америке. Скачок цен в понедельник говорит о том, что инвесторы боятся последствий забастовок в Норвегии и что их не успокоило заявление правительства северного королевства о повышении добычи газа. Дело во времени: из-за забастовок норвежский экспорт упадет немедленно, уже в июле, а вырастет он, если верить Осло, в следующем году.