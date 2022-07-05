Газовая война: МЭА сделало мрачный прогноз

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало сегодня доклад по динамике газовых рынков в течение 2022-2025 годов («Gas Market Report, Q3 — 2022-2025»). Его авторы прогнозируют снижение глобального спроса на газ в этом году и незначительный рост в последующие три года.

В результате, по мнению экспертов МЭА, российский экспорт в ЕС в этом году упадет на 45%, а к 2025-ому — на 55%. И это в лучшем случае. Может и на все 75%. Соответственно добыча в России резко снизится — в среднем на 20%. Однако прогноз Минэкономразвития РФ сдержаннее — минус 5,5%. На этом фоне в Германии готовятся к рецессии.

Статья по теме: Забастовка норвежских газовиков ударила по Европе

Газа в Европе все меньше

Экспорт российского газа в страны Евросоюза за первые полгода упал, по данным МЭА на 30%. Причины хорошо известны. Правда, МЭА предпочло не слишком акцентировать на них внимание.

Однако, прежде всего, это слишком высокие цены, которые бурно стали расти во второй половине прошлого года в результате небывалых ранее ножниц между спросом и предложением. Первый показатель стал неожиданно быстро восстанавливаться после пандемийного падения, подстегиваемый дополнительно вверх неумеренной эмиссией долларов и евро. К тому же ценовая ситуация в ЕС усугубилась за счет директивного перехода от долгосрочных контрактов с ценами, определяемыми по нефтяной корзине, к нестабильным спотовым. Сказался и не подготовленный в должной мере новыми технологиями «зеленый переход».

В этом году в ЕС рыночные цены на газ то падают до 900 долларов за 1 тысячу кубов (и даже меньше), то взлетают до более 3880 долларов за такой же объем (7 марта). Так или иначе, 5 июля они превысили 1800 долларов. Предложение газа за такими ценовыми и спросовыми скачками, естественно, не успевает. Тем более, что маршруты доставки трубопроводного газа в Европу из России сжимаются как шагреневая кожа.

В прошлом году в эксплуатацию не ввели «Северный поток-2». Проект, как считают в немецком правительстве, заморожен. Но появилась информация и о возможной национализации его немецкой части. Транзит газа через Украину в мае упал вдвое из-за закрытия ГИС «Сохрановка» (находится на территории ЛНР). Фактически перекрыт трубопровод «Ямал-Европа» по причине введенных против «Газпрома» Польшей санкций 26 апреля. Сам «Газпром» перекрыл вентиль в ряд европейских стран, так как они отказались платить в рублях. Перекрыты поставки и бывшим немецким и британским «дочкам» «Газпрома», потому что они фактически национализированы Берлином и Лондоном.

Наконец, с 16 июня «Северный поток-1» работает лишь на 40% своей мощности из-за канадских санкций. С 11 по 21 июля на трубопроводе пройдут профилактические работы, и он будет на это время полностью перекрыт. Стабильно и в прежних объемах газ поступает только в Турцию и ряд балканских стран по «Турецкому потоку». В общем итоге поставки российского газа в начале июля вообще сократились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российская сторона в этом явно не виновата.

Но в МЭА так не считают. Агентство, представляющее в последнее время исключительно интересы Еврокомиссии, постоянно обвиняет «Газпром» в искусственном снижении поставок и, соответственно, в завышении цен. В докладе от 5 июля его авторы указывают, что главной причиной сокращения спроса на газ в ЕС, в результате чего спрос сжимается и в глобальном плане, являются «текущие высокие цены». И даже признают, что они стали расти еще во второй половине прошлого года, но все равно подчеркивают, что ситуация обострилась из-за военных действий на Украине. Хотя при этом эксперты МЭА почему-то не обращают внимания на то, что боевые действия не привели к прекращению (по крайней мере, полному) украинского транзита.

В целом в докладе МЭА прогнозируется, что глобальный спрос на газ в этом году упадет на 0,5%. Затем будет расти до 1,5% в 2025 году. Столь низкая динамика спроса приведет к тому, что потребление газа во всем мире вырастет к 2025 году лишь на 140 млрд кубов — до 4,240 трлн кубометров. Для сравнения — в предыдущую пятилетку потребление газа увеличилось на 370 млрд кубометров.

При этом МЭА все же справедливо полагает, что даже при невысоких темпах потребления предложение газа не будет поспевать за спросом. Недостаток инвестиций в добычу привел к тому, что ее увеличение вне России, (например, в Катаре) и, соответственно, увеличение производства и экспорта СПГ возможно только к 2025 году. К тому же власти Катара требуют заключения на эти дополнительные объемы долгосрочных — до 20 лет — контрактов. А в ЕС на это до сих пор не соглашаются. Значит цены на газ в среднесрочной перспективе останутся высокими.

Однако в МЭА слепо настаивают, что в складывающейся санкционной ситуации пострадает, прежде всего, Россия. Так, в последнем ежеквартальном докладе агентства подсчитано, что в 2022-2025 годах совокупные потери добычи газа в России могут составить более 480 млрд кубических метров на фоне санкций и решений Евросоюза об отказе через два-три года от российского голубого топлива. Иными словами, в среднем в год добыча будет уменьшаться до 20%.

В случае более ускоренного отказа европейских стран от российского газа потери добычи в РФ за указанный период могут составить около 550 млрд кубометров. «Ожидается, что больше всего пострадают разработки в разведке и добыче в Западной Сибири и на полуострове Ямал, в то время как перспективы добычи на месторождениях Восточной Сибири будут более устойчивыми», — говорится в докладе.

Россия сможет заместить экспорт в ЕС за 5 лет

Базовый сценарий МЭА предполагает снижение экспорта российского трубопроводного газа в ЕС более чем на 55% к 2025 году относительно уровня 2021 года, ускоренный — на 75%. «Огромная неопределенность в этом вопросе усугубляется возможностью того, что Россия еще больше ограничит свои экспортные потоки в одностороннем порядке, как она уже сделала в 2022 году в отношении некоторых стран», — отметили авторы доклада.

Статья по теме: Цена газа будет расти вместе с проблемами

МЭА отмечает, что в случае сохранения текущей структуры поставок импорт российского трубопроводного газа в ЕС в 2022 году снизится на 45% — до менее чем 80 млрд кубических метров. В общей же структуре импорта доля РФ составит всего 25%. В МЭА указывают, что это самый низкий уровень за более чем 20 лет. Хотя это не так. В 2009 году, то есть не 20 лет назад, а 13, экспорт российского газа в ЕС не превысил 90 млрд кубов, и это тоже составляло 25% от общего импорта в эти страны.

Как бы то ни было, в МЭА все равно видят возможности России для выхода из газового тупика. Лет через 10. К 2032 году поставки газа можно будет переориентировать в Азию. Для этого понадобятся высокие технологии и значительные капиталовложения. Но как раз этого российской экономике якобы и не хватает.

В целом же, подытоживают эксперты МЭА, поставки газа из РФ в ЕС могут снизиться более чем на 120 млрд кубометров в год и составить к 2025 году всего 30 млрд кубометров. «Это фактически снизит долю России в потреблении Европы до уровня ниже 10%, что приведет ее к нулю к 2027 году», — уверяют авторы доклада. При этом крупнейший импортер российского газа — Германия — намерена сократить его долю до 10% к лету 2024 года, Италия планирует постепенно отказаться от газа из РФ ко второй половине 2024 года, Австрия и Франция — к 2027 году.

Уровень импорта сжиженного природного газа, включая, российского производства, в ЕС будет колебаться на уровне 2021 года (около 120 млрд кубических метров).

Таким образом, из доклада МЭА можно сделать один простой вывод: вопрос лишь в том, кто больше проиграет, так как сомнений в том, что проиграют все. Даже США, где в этом году стоимость газа утроилась — 300 долларов за тысячу кубов.

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, считает, что в краткосрочной перспективе сильнее пострадают страны ЕС, а не Россия: «Даже, если прогноз МЭА о снижении экспорта до 80 млрд кубов в этом году сбудется, то выручка “Газпрома” составит несколько предыдущих годовых показателей из-за высоких цен».

В ряде же стран ЕС, по мнению эксперта, наоборот, сложится серьезный дефицит энергии. Во-первых, действительно серьезно сократились поставки газа из России. И, вообще, при такой санкционной спирали, предупреждает Алексей Гривач, сейчас не ясно, что случится осенью и зимой. Во-вторых, сейчас уменьшились поставки СПГ из США по причине аварии на одном из крупнейших заводов по сжижению газа. Наконец, 5 июля началась забастовка на ряде месторождений в Норвегии. Если она распространится и на другие буровые установки, то добыча может упасть на 25%.

Не случайно глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер не устает предупреждать, что даже при 100% закачке ПХГ, газа хватит максимум на два зимних месяца при условии прекращения российских поставок.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек 5 июля на экономическом совещании социал-демократической партии, наконец, признал реальную опасность возникновения рецессии в его стране. О чем, кстати, говорит и снижение в июне потребления подорожавшей в этом году почти в два раза электроэнергии на 5%. Стоит отметить, что это случилось исключительно за счет падения потребления в промышленности.

Но проблемы в российской газовой отрасли могут стать значительными в среднесрочной перспективе. Действительно, придется переориентировать потоки газа. Но, как полагает Алексей Гривач, десяти лет у нас на это просто нет. Необходима общенациональная программа перестройки отрасли. И выход не только в увеличении экспорта в Китай. Есть возможности существенного увеличения потребления газа на внутреннем рынке, например, за счет увеличения использования газа в автомобильных двигателях.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, газ, предназначавшейся для второй ветки «Серного потока-2» (годовая мощность 27,5 млрд кубов), уже сейчас поступает в Северо-Западные регионы РФ. Увеличиваются и общие объемы газификации страны. На это потребуется к 2030 году дополнительно 50 млрд кубов.

По данным вице-премьера Александра Новака, к 2030 году, если не ранее, производство СПГ в России должно увеличиться с 30 млн тонн в год до 100 млн. Так что, как подчеркивает Алексей Гривач, есть возможность заместить экспорт трубного газа в ЕС (140 млрд кубов 2021 году) за пять лет, либо даже быстрее. Но только при напряженной работе.