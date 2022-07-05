Климатические активисты стали меньше влиять на политику энергогигантов

Прошлый год в правлениях и советах директоров крупных нефтегазовых компаний шли бои между климатическими активистами и производственниками. Первые требовали не инвестировать средства в разведку новых месторождений и производство и явно брали верх – отрасль испытывала острый недостаток инвестиций.

Яркий пример – крупнейшая публичная нефтяная компания планеты Exxon Mobil, в правление которой удалось пробраться трем членам Engine No. 1, хедж-фонда, требовавшего от компании сократить добычу нефти. Победа была за активистами, которых поддержали BlackRock Inc., Vanguard и State Street.

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На ежегодном собрании акционеров Chevron Corp., прошедшем на прошлой неделе, 61% акционеров проголосовали за дальнейшее сокращение вредных выбросов. После голосования климатические активисты получили перевес в правлении, которое перед голосованием советовало акционерам голосовать против.

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Можно также вспомнить о решении Гаагского суда, потребовавшего от Royal Dutch Shell ускорить и увеличить сокращение парниковых газов, как того хотели климатические активисты.

К счастью, для нефтегазовых гигантов сейчас настроения инвесторов и акционеров вновь изменились – теперь в их пользу. В этом году климатические активисты, вдохновленные прошлогодними победами, подали 389 предложений и требований, касающихся климатических и социальных вопросов, в компаниях, входящих в индекс Russell 3000. Активность защитников окружающей среды по-прежнему высока, но сейчас их поддержка акционерами начала снижаться: 33% против 37% в прошлом году. Энергетический кризис и события на Украине заставляют их сейчас больше думать об энергетической безопасности. По иронии судьбы, среди них и крупнейший в мире фонд по управлению активами BlackRock Inc., который публично предупредил, что будет голосовать против радикальных климатических вопросов. Между тем, несколько последних лет именно BlackRock во главе с Ларри Финком возглавлял движение крупных инвесторов за отказ от ископаемых видов топлива. И именно BlackRock три года назад объявил об 11-кратном увеличении инвестиций в ESG (климатическое, социальное и корпоративное управление) с 90 млрд долларов до триллиона в течение десятилетия. В 2020 году BlackRock голосовал против 69 компаний и против директоров 64 компаний по вопросам, связанным с климатом.

Анализ Conference Board показывает, что семь требований по отчетам по загрязнению природы пластмассовыми отходами в среднем получили 45% поддержки, а десять требований к банкам прекратить финансирование новые проектов разработки ископаемых видов топлива – лишь 10%.

В июне долгожданную победу одержал Exxon – на ежегодном собрании акционеров они поддержали предложенную руководством программу перехода к возобновляемым источникам энергии. Предложение же группы климатических активистов Follow This об ускорении перехода к чистой энергетике получило поддержку всего лишь 28% акционеров. Еще меньше участников собрания – 10,5% проголосовали за составление отчета о снижении углеродных выбросов.

Акционеры Chevron проголосовали против резолюции, требовавшей от компании утвердить цели по сокращению выбросов парниковых газов. Его поддержали лишь 33% акционеров, то есть почти вдвое меньше, чем была поддержка в прошлом году такого же предложения (61%).

Создается впечатление, делает вывод Oil Price, что климатические активисты и активисты ESG сейчас, в самый разгар энергетического кризиса, предпочитают сидеть на задних рядах и в основном молчать. Это, в свою очередь, означает, что безопасности компаний, добывающих ископаемые виды топлива, сейчас ничто не угрожает. По крайней мере, пока не угрожает.