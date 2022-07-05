Иран и Россия не поссорятся из-за нефти

Иран вынужденно снижает цены на экспортируемую на китайские рынки нефть, чтобы выдержать здоровую конкуренцию c Россией. Ведь поставки из РФ в КНР выросли до рекордного уровня. При этом основными покупателями и иранской, и российской нефти являются независимые нефтеперерабатывающие компании Поднебесной, которые снабжают топливом внутренний рынок и в последнее время несут убытки из-за падения спроса, обусловленного пандемийными ограничениями.

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Соответственно, дисконт от Ирана пришелся им на руку, зато вызвал беспокойство со стороны Саудовской Аравии и ряда других нефтедобывающих соседей по региону Персидского залива, сообщило накануне агентство Bloomberg. Ссылаясь на данные трейдеров, там указывают, что цена барреля нефти иранских марок Iranian Light и Iranian Heavy теперь почти на 10 долларов ниже аналогичного объема марки Brent, благодаря чему она оказывается в одной ценовой категории с бочкой марки Urals, если говорить о стоимости последней в рамках контрактов на поставку в августе.

Несмотря на то, что ценовая конкуренция за рынок КНР усиливается, импорт иранской нефти в июне остался на прежнем высоком уровне за счет растущего пропорционально отступлению COVID-19 спроса, превысив в этом месяце 700 000 баррелей в сутки.

Между тем, эксперты полагают, что серьезных противоречий из-за ситуации на нефтяном рынке между Россией и Ираном не возникнет.

«Не исключено, что информационный взброс западными СМИ был сделан с целью столкнуть Россию и Иран. Я не думаю, что это как-то повлияет на российско-иранское сотрудничество. Это бизнес. Для стран, находящихся под санкциями, рынок Китая является ведущим. Да, в настоящее время дисконт на иранскую нефть составляет порядка 10 долларов к Brent. Но тут следовало бы посмотреть на экспорт иранской нефти в Китай: за последние два месяца объемы значительно выросли по отношению к январю-февралю текущего года. Уверен, что и РФ, и ИРИ найдут свою нишу на огромном восстанавливающемся китайском рынке», — рассказал «Эксперту» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

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Он добавил, что на ситуацию на мировом нефтяном больше влияет решение ОПЕК+, нежели конкуренция Ирана и России на рынке Поднебесной. При этом эксперт не видит предпосылок для реального увеличения добычи странами, входящими в расширенный формат Организации стран-экспортеров нефти, так как они не располагают достаточными резервными мощностями.

Во многом согласен с таким мнением и иранский журналист-международник Хаял Муаззин, подчеркнувший, впрочем, в комментарии «Эксперту», что официальных заявлений со стороны Ирана относительно снижения цен на экспортируемую нефть пока нет: «Иран будет вынужден пойти на этот шаг, так как его возможности конкурировать на нефтяном рынке снижаются. В торговле всегда есть конкуренция. Россия и Иран — большие конкуренты на рынке нефти. Проводя дальновидную политику, Иран ведет разумную борьбу на нефтяном рынке. Я всегда говорил, что в политике нет дружбы, есть только интересы и каждая страна должна учитывать это».

«Иран должен думать о своей выгоде и действовать соответствующим образом. Если Иран снизит цену, Индия неизбежно проявит интерес к покупке иранской нефти. Если новость Bloomberg верна, спрос на иранскую нефть увеличится. Но я считаю, что это не повлияет на отношения между Ираном и Россией, поскольку здесь речь идет о торговле, и Российская Федерация примет ситуацию с пониманием. Могу добавить, что отношения между Ираном и Россией крепнут день ото дня, нелепые действия Запада сблизил эти две страны, теперь можно сказать. Обе страны прекрасно понимают, что частью игры Америки является создание раскола на нефтяном рынке и разрушение отношений между двумя странами. Я считаю, что этого не произойдет», — резюмировал Хаял Муаззин.