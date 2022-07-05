Лучшие спектакли «Золотой Маски» едут в Красноярск

Компания En+ Group стала партнером региональной программы театрального фестиваля «Золотая Маска». Она пройдет в Красноярске с 5 по 18 сентября. Зрителям покажут лучшие постановки МХТ имени Чехова, РАМТа, «Красного факела» и других российских театров. Показы пройдут на сценах Красноярского театра оперы и балета и Красноярского театра драмы.

Среди спектаклей и постановок - «Сережа» Дмитрия Крымова, в 2020-м году победившего в номинации «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая женская роль» (эту премию получила актриса Мария Смольникова). Зрители также смогут увидеть постановку Юрия Бутусова «Сын», получившей премию «Лучшая мужская роль второго плана» (Александр Девятьяров).

А новосибирская лаборатория современного искусства представит зрителям «Коромысли. Глава 1» и «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2». Их номинировали на «Золотую Маску»-2022 в категории «Эксперимент». Новосибирский театр «Красный факел» сыграет спектакль Петра Шерешевского «Тайм-аут»: он попал на этом фестивале сразу в несколько номинаций.

«Компания стремится сделать культурную жизнь горожан насыщенной и разнообразной. Много лет мы не только сотрудничаем с ведущей театральной премией страны — «Золотой Маской», но и организуем гастроли столичных театров в рамках собственных фестивалей. И каждый раз мы видим большой отклик регионов, что говорит о большой востребованности таких проектов», — сказала заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. Она выразила уверенность в том, что жители Красноярска по достоинству оценят программу фестиваля, качественно подобранную на самый взыскательный вкус.

Напомним, что это не первое партнерство En+ c Фестивалем. Компания в 2017 году стала партнером проекта «Золотая Маска в кино». В ходе него лучшие спектакли прошли на экранах страны. А в 2019-м En+ совместно с «Золотой Маской» организовала приезд в Екатеринбург спектакля БДТ «Слава» режиссера Константина Богомолова.

Для промышленника Олега Дерипаски, основателя En+, культурная жизнь тоже играет огромное значение. Он активно поддерживает школу-студию МХАТ уже более семи лет. Например, в 2018 году Дерипаска побывал на премьере студенческого спектакля «Чуш» по мотивам произведений Виктора Астафьева. После спектакля предприниматель обсудил со студентами поездку, учебу в Школе-студии и будущее театра в целом.

Программа «Золотой Маски»-2022 открылась в январе в Нижнем Новгороде. Показы спектаклей также пройдут в Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах. А завершится региональная программа фестиваля в конце ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.