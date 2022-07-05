Машинам предписано подешеветь

Государственные программы поддержки спроса в автопроме, которые планируется перезапустить в ближайшее время, простимулируют производство в России около 80 тысяч автомобилей. Об этом в кулуарах выставки «Иннопром-2022» заявил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

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Как сообщает «Интерфакс», в Минпромторге ожидают, что всего в 2022 году на российском авторынке может быть продано до 800 тысяч легковых авто. Замглавы Минпромторга отметил, что российская промышленность «с точки зрения, например, легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и автобусов сегодня в состоянии обеспечить предложение в необходимом объеме».

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Инерция стабилизировала цены

«Программы льготного автолизинга и поддержки газомоторной техники уже сегодня будут востребованы рынком и помогут нашим производителям нарастить предложение. С точки зрения легкового сегмента ситуация несколько сложнее с учетом того, что многие иностранные бренды остановили локальное производство. Тем не менее, например, “АвтоВАЗ” сегодня наращивает свои производственные планы. Мы рассчитываем, что поддержка спроса подтолкнет к росту производство и в легковом сегменте», — добавил он.

Позитивно на будущее автопрома смотрит и глава Минпромторга Денис Мантуров, который ожидает постепенного снижения цен на автомобили в течение года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — отметил Денис Мантуров.

Кроме того, полагает министр, в дальнейшем цены на авто пойдут вниз, так как производителям будет невыгодно держать высокие цены «до последнего» — тогда покупатели просто не будут приобретать их продукцию.

«Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — заключил Денис Мантуров.

Рынок автокредитов активизировался

Согласно результатам пяти месяцев, падение рынка продаж новых автомобилей составило 52% к январю-маю 2021 года, отметил в комментарии «Эксперту» заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр Потапов. Всего за это время в России было реализовано 318,1 тысячи новых автомобилей. С учетом текущей динамики, многие эксперты прогнозируют падение не менее 50-70% по отношению к прошлогоднему результату в 1,67 млн проданных новых автомобилей (от 500 до 830 тысяч а/м).

Конечно, подтверждает эксперт, меры поддержки отрасли на сегодня как нельзя более своевременны. Но даже с учетом 80 тысяч авто, простимулированных программами господдержки, озвученные Минпромторгом прогнозы продаж в текущих условиях остановки многих локальных производств выглядят оптимистичными.

В июне активизировался рынок автокредитов, а, например, вновь вернувшиеся по китайским моделям поддержки по trade-in и F&I могут сыграть положительную роль, считает Александр Потапов. У целого ряда массовых брендов еще достаточно «живых» машин на складах. Для конвертирования их в так необходимые авторитейлерам оборотные средства дилеры будут вынуждены идти на уступки в цене. И, наконец, для тех дистрибьюторов, которые продолжили работу в России, подойдет еще и важный период закрытия второго квартала.

Все эти факторы говорят о том, что в июне объемы продаж могут возрасти до 30-35 тысяч автомобилей (на днях ожидаются данные АЕБ с результатами июньских продаж), переломив наконец тренд падения по сравнению с результатами прошлых месяцев, указал Александр Потапов. Это крайне мало по сравнению с июнем прошлого года, но все же заметно больше, чем в мае текущего. А значит, по итогам шести месяцев наш рынок может показать уровень продаж порядка 360 тысяч автомобилей. По сравнению с 2021-м годом это будет означать падение рынка в первом полугодии на 59%.

Что касается динамики цен, то, согласно данным «Открытие Авто», ценники на наиболее популярные модели новых авто выросли с января по май от 20 до 66%. При этом в мае лишь три модели отметились увеличением цен, большая же часть сохранила апрельские ценники, а некоторые даже продемонстрировали снижение.

В летние месяцы при условии стабильности рубля по отношению к основным валютам цены продолжат корректироваться в сторону снижения, предположил Александр Потапов. Но это может коснуться моделей только тех брендов, поставки которых, так или иначе, продолжают поставки в дилерскую сеть: Lada, UAZ, корейских моделей, собираемых на «Автоторе», и «китайцев» из большой «тройки», которым для завоевания доли рынка сейчас особенно важны объемы сбыта.

В то же время падения цен на такие очень популярные прежде автомобили, как Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta, на машины многих японских и европейских марок, а также на все премиальные бренды, ждать не стоит. Ни новых поступлений с локальных производств, ни импорта (за исключением ввоза на частных лиц) по ним не предвидится.

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Так или иначе, констатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние»¸ государство поддержит спрос на покупку экологичного и коммерческого транспорта — газомоторную технику, электротранспорт, автобусы и легкие грузовики. Такое решение позволит получить длительный импакт-эффект для целевого ряда отраслей экономики. Речь идет не только о тех, кто участвует в производстве комплектующих, но и о конечных потребителях — малом и среднем бизнесе, который получит льготный лизинг на транспорт и сможет активнее развиваться.

Очевидно, что, как и сказал Денис Мантуров, цены на автомобили будут снижаться, но, вероятно, не только из-за более низкого курса валют при покупке комплектующих по сравнению с февралем/мартом этого года, но и в связи с крайне малой покупательской активностью населения. Доверие к деньгам в целом резко снизилось, а автомобиль оказался понятным и ликвидным товаром, что привело к резкому росту цен в условиях неопределённости производства и дефицита складских остатков.

Сейчас ситуация обратная — склады полны, а вот покупателей мало, люди выбрали стратегию выжидания, и только ощутимое и понятное снижение цен сможет помочь быстро восстановить продажи, констатировал Никита Донцов. Производство коммерческого транспорта сильнее локализовано в России, чем производство легковых автомобилей, поэтому именно их решили поддержать. Хотя для всех отечественных производителей впереди сложное испытание: не повышать цены, снижая качество и уровень сервиса в условиях неестественного отсутствия конкуренции с западными парками автопроизводителей.