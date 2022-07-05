Медь: короткий вздох перед погружением

В пятницу, 1 июля, котировки цен на медь упали до самых слабых значений за последние 17 месяцев на фоне роста инфляции и опасений, что жесткие монетарные меры центробанков подтолкнут экономики стран к рецессии и негативно отразятся на спросе на металлы.

Так, передает портал Metaltorg, трехмесячный контракт на медь подешевел на торгах на LME на 2,6%, а за неделю его стоимость упала на 4%.

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«Опасения рецессии в настоящее время являются доминирующим фактором, который повсеместно влияет на ситуацию на рынках. Как только появляются сигналы о более активных мерах центробанков, рынки снова проседают», — комментирует ситуацию аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

Кроме того, на стоимость металлов негативно влияет укрепившийся доллар.

Новая неделя началась для меди с неопределенности — цены упали довольно сильно, и после таких провалов традиционно наступает коррекция, особенно если поводов для продолжения падения нет. Особых поводов для него и не было — как, впрочем, не было поводов и для роста. Поэтому в понедельник цены на нефть были неустойчивыми; такими они остаются и сегодня. Если утром были попытки расти, то к 9:15 мск цены

Потребление будет давить, а риски — поддерживать

В течение прошедшей недели цены на медь (LME) показали серьезное падение — от 8525 до 7933 долл. за тонну, — пройдя вниз сильный уровень поддержки 8000 долларов. Сейчас на рынке наблюдается некоторая стабилизация, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Причинами столь резкого падения она называет выход крупных хедж-фондов из длинных спекулятивных позиций, который начался в конце второго квартала через ребалансировку портфелей и продолжился в первых числах третьего. Причиной такого поведения стало резкое повышение процентных ставок ФРС США, повлекшее за собой рост ожидания рецессии и падения спроса, постепенно сжимающее спекулятивную премию в металлах, в том числе в меди.

По той же причине высвобождаются запасы металла на складах биржи. По последним данным из Китая, там с воскресенья введены новые карантинные меры в ряде городов, и это, конечно, понизит потребление меди. В итоге количество коротких спекулятивных позиций на LME выросло до 1,5 млн тонн, что является максимальным значением с 2015 года (данные брокера Marex Spectron).

Скорее всего, сохраняющиеся риски со стороны предложения будут поддерживать цены на медь, несмотря на ожидающееся падение потребления. Но при уходе мировой экономики в рецессию и продолжении карантинных ограничений в Китае возможно дальнейшее их снижение до уровней 7500-6700 долл. за тонну.

Позицию Лукичевой в целом поддерживает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По его подсчетам, цены на медь во втором квартале упали почти на 20%, что стало самым большим квартальным падением с 2011 года. Негативная динамика, отмечает эксперт, наблюдалась и по другим промышленным металлам, отражая влияние карантинов в КНР, проблем с выпуском продукции на фоне высоких цен на энергоносители и нарастающей угрозы рецессии в развитых странах на фоне роста ставок.

Краткосрочно, заключает Короев, вполне можно допустить отскок в стоимости меди, но, скорее всего, не выше 9000 долларов, тогда как главной тенденцией остается нисходящая, с дальнейшей целью движения к 7000 долларам.