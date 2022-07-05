«Медведи» не ушли из «Газпрома»

Главным событием сегодняшнего дня на фондовом рынке стал долгожданный отскок акций «Газпрома». По итогам дня капитализация газовой монополии выросла на 5,9%. Не исключено, что коррекционный рост бумаги продолжится и завтра.

Технической целью отскока является район 243 руб. — там проходит линия сопротивления росту и эта отметка соответствует примерно половине падения бумаги на прошлой неделе. Однако достижение этой цели — слишком оптимистичный сценарий, и закладываться на него не стоит. Сейчас большинство аналитиков «справедливой» ценой акций «Газпрома» называют 200 руб. Скорее всего, при уходе котировок выше этой отметки желание избавиться от бумаги будет нарастать.

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Это вполне закономерно, поскольку в условиях высоких рисков прекращения поставок газа на Запад компания будет потихоньку проедать деньги, заработанные в прошлом году и первом полугодии этого года.

Рост тяжеловесных акций «Газпрома» отогнал Индекс Мосбиржи от опасной черты 2200 пунктов — сегодня индикатор прибавил 1%. Кроме того, его росту способствовало сильное падение курса рубля, что благоприятно для акций экспортеров.

Однако риски возобновления распродаж велики. В ближайшие 2-3 недели пройдет много закрытий реестров акционеров под выплаты годовых дивидендов. Соответственно, по таким бумагам мы увидим дивидендные гэпы, то есть падение котировок на уровень, сопоставимый с размером выплат. И этот фактор может увести Индекс Мосбиржи под отметку 2200 пунктов, что спровоцирует закрытие позиций у ряда инвесторов по стоп-заявкам.

Основными разочарованиями сегодняшнего дня стали бумаги «НоваТЭКа» и «Норникеля». На крупнейшего российского производителя СПГ давит информация о желании «Газпрома» пролоббировать введение экспортных пошлин на СПГ или перенаправить все его поставки в Азию, где цены на газ ниже европейских.

Распродажа акций «Норникеля» вызвана информацией о возможном слиянии с «Русалом». Инвесторы считают, что преимущество от этой сделки получит алюминиевый гигант, поэтому они продают бумаги ГМК «Норникель» (-2,5%) и покупают «Русал» (+6,2%).

Падение курса рубля на 10% не помогло акциям черных металлургов, которые ранее всегда ростом отзывались на девальвационные процессы. Эта отрасль сейчас, пожалуй, самая проблемная, от бумаг компаний сектора стоит избавляться на отскоках.

На 4,3% подросли акции «Аэрофлота». Никаких драйверов взлета бумаги нет. С большой вероятностью компания будет показывать убытки в течение ближайших лет.

Акции российских нефтяных компаний не отреагировали на почти 10-процентный обвал нефти: «Роснефть» закрылась практически без изменений, а «Лукойл» вообще подорожал на 1,7%. Между тем, нефть сейчас торгуется всего лишь в двух долларах выше психологически важной отметки $100 за баррель. Мощная распродажа нефтяных фьючерсов прокатилась на фоне очередной волны роста рисков стагнации мировой экономики и резкого укрепления курса доллара к корзине мировых валют. Сильный доллар повышает стоимость нефти в национальных валютах.

Но долго игнорировать падение нефти не смогут ни акции нефтяных компаний, ни российский рынок в целом. С учетом того, что отскок акций «Газпрома» может завершиться в любой момент, риски возобновления снижения Индекса Мосбиржи велики.