Нарышкин: Россия победит Запад в борьбе за своё историческое будущее

Россия борется за своё историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется именно за нашей страной.

Такое заявление директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сделал во время церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова, передаёт РИА Новости.

По его словам, Россия сейчас переживает очень важный и ответственный период своей истории, последовательно отстаивая общечеловеческие ценности.

«Мы боремся за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», – резюмировал Нарышкин.

Как ранее писал «Эксперт», на заседании экспертного совета по историческому образованию при Министерстве образования и науки Нарышкин заявил, что сейчас настал решающий момент в судьбе России и её будущего места в мире.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Главным фактором развития России является ее суверенитет, право самостоятельно определять свою судьбу. Суверенитет – это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что иначе она перестанет быть Россией», – подчеркнул он.

