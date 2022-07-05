Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне превысили ожидания почти на 140 млрд рублей

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ по итогам июня 2022 года оказался выше прогнозов Минфина на 138,9 миллиарда руб.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2022 года составило 138,9 млрд руб., что преимущественно обусловлено переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +398,0 млрд руб.», — указывается в пресс-релизе Минфина.

Согласно прогнозам министерства, в июле бюджет может пополниться на сумму в 259,1 млрд.

В мае бюджет получил дополнительные 263,7 млрд руб. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июнь в размере 392,9 миллиарда руб.

В ведомстве отмечают, что в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.