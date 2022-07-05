Ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлены до 12 июля

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений на выполнение рейсов в 11 аэропортов юга и центральной части России, теперь запрет на полеты в эти воздушные гавани будет действовать до 12 июля.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении ведомства.

В качестве альтернативы Росавиация рекомендует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты в южные города России были введены 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. Они продлеваются в 22-й раз.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексной программы развития авиатранспортной отрасли. Общий объем ее финансирования в ближайшие семь лет составит более 770 млрд рублей. При этом свыше 150 млрд из них, необходимые для обеспечения авиаперевозок, поступят в отрасль уже до конца текущего года.