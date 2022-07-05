Поляков призвали экономить электричество из-за антироссийский санкций

Глава Управления регулирования энергетики Польши Рафал Гавин призвал соотечественников экономить электричество из-за прекращения поставок газа и угля из России. По его мнению, дефицит электроэнергии и тепла зимой – это тема, которая находится в головах всех поляков.

Как пояснил он в интервью радиостанции TOK FM, выдержки из которого публикует РИА Новости, речь идёт и о потребителях, и о предпринимателях, и о политиках. При этом он отметил, что данная проблема затрагивает не только нашу страну.

«Можно сказать, что это глобальная проблема – проблема доступности сырья и его цены, и всё это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке. Мы говорим прежде всего о газе. С ситуацией в этом секторе Европа сталкивается уже минимум год, но в связи с конфликтом, который идёт за нашей восточной границей, возникла и тема угля, его доступности».

Он напомнил, что долгие годы крупным поставщиком угля на европейские рынки была Россия. Но сейчас Варшава у Москвы Оттуда уголь не покупает. В этой связи он призвал уделять больше внимания обеспечению доступности этого сырья по всему континенту, а не только в Польше.

Чиновник также предположил, что Европу ждёт тяжёлая зиму из-за прекращения поставок энергоресурсов из России.

«Думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. Всем известно, что поставки газа ограничиваются с восточного направления в очередные страны. Это приводит к тому, что становится реальным риск дефицита этого сырья на всем европейском рынке», – подчеркнул Гавин.

По его словам, аналогичная ситуация складывается с углём. Поэтому экономить, конечно же, предстоит.

«Уже сейчас стоит дуть на холодное, особенно в свете того, что мы говорим о снижении доступности. Нас ожидают сложности в вопросе его транспортировки, доставки, поэтому, безусловно, стоит экономить энергию, чтобы не спровоцировать ситуацию дефицита. Энергию нужно экономить всегда, в кризисной ситуации любое событие на мировом рынке может вызвать ограничения на поставки сырья и может вызвать риски», – резюмировал глава Управления регулирования энергетики Польши.

Как ранее писал «Эксперт», канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил жителей страны, что внезапное и резкое повышение цен на отопление может вызвать эффект социальной взрывчатки в Германии.

Он отметил, что власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают всё, чтобы решить возникшие проблемы. В частности, он пообещал, что правительство ФРГ обсудит с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц при этом высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьёзные потрясения.

