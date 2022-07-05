Названы страны, которые столкнутся с рецессией

Многие ведущие экономики мира окажутся в рецессии в течение следующих 12 месяцев, считает главный экономист брокерской фирмы Nomura Holding Inc. Роб Суббараман.

«Сейчас центральные банки бросили все силы и средства на борьбу с инфляцией,- объяснил Суббараман в интервью передаче CNBC «Street Signs Asia».- Доверие к монетарной политике является слишком ценным активом, чтобы его терять. Поэтому они ведут себя очень агрессивно. Это означает поднятие учетных ставок на начальном этапе. Мы уже несколько месяцев говорим об угрозе рецессии… Сейчас многие развитые экономики уже находятся в процессе сползания в рецессию».

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Экономисты Nomura ожидают рецессию в следующем году в США, еврозоне, Великобритании, Японии, Южной Корее, Австралии и Канаде. Центробанки по всему миру слишком долго проводили сверхслабую монетарную политику в надежде на то, что инфляция продлится недолго. Сейчас же, говорит Суббараман, правительствам приходится ее догонять.

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«Когда у вас много слабеющих экономик, нельзя рассчитывать на экспорт как драйвер роста,- объясняет он.- Это, кстати, еще одна причина, почему мы относимся к угрозе рецессии очень серьезно и считаем, что она обязательно придет».

Для США Nomura прогнозирует несильную, но долгую рецессию продолжительностью в пять кварталов. Начнется же она уже в четвертом квартале 2022 года и продлится до конца следующего.

ФРС и ЕЦБ вместе с центробанками других стран пытаются обуздать рецессию, повышая учетную ставку. Главный американский банк уже поднял ее в июне на 0,75% и довел ее до уровня 1,5% - 1,75%, но останавливаться на этом не планирует. Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что ставка может быть поднята еще на 0,5% и 0,75% в июле.

«Мы ждем повышения ставки ФРС в июле на 0,75% и затем еще на 0,5%,- говорит он.- Затем последует серия поднятий на 0,25%. Это будет продолжаться где-то до февраля следующего года, когда она (учетная ставка) достигнет 3,75%».

В исследовании Nomura упоминается ряд экономик средних размеров, включая Южную Корею, Австралию и Канаду. У всех у них бум на рынке недвижимости. Если подъем ставок приведет к тому, что пузыри лопнут, то рецессия в этих странах будет сильная и долгая.

Конечно, не забыл Роб Суббараман с коллегами и о Китае. Китайская экономика вышла из рецессии и сейчас восстанавливается после крайне болезненных для нее локдаунов. При этом нельзя исключать введения новых локдаунов и прихода новой рецессии, если Пекин не откажется от своей стратегии борьбы с коронавирусом – стратегии нулевой терпимости к Covid-19.

Если центробанки не будут ужесточать сейчас монетарную политику для борьбы с инфляцией, то экономикам придется значительно труднее. В таком случае следует, например, готовиться к зарплатно-ценовым спиралям, которые будут еще более болезненными как для экономик, так и для людей в долгосрочной перспективе.

Что касается Роба Суббарамана, то он лично считает, что снижение инфляции, сопровождаемое лишениями для населения, все же лучше для мировой экономики и общества, чем не обращать на нее внимания. Этот урок, добавляет главный экономист Nomura, все выучили еще в семидесятые годы прошлого века.