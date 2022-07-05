Рогозин предложил передать производителей микроэлектроники для спутников в ведение «Роскосмоса»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, которые производят радиационно-стойкую микроэлектронику для космических спутников.

Глава госкорпорации встретился с коллективом спутникостроительного холдинга «„Информационные спутниковые системы“ имени академика Решетнева». На встрече обсуждались перспективы удвоения российской орбитальной группировки и проблемные вопросы производства микроэлектроники, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Работы у вас будет много. Вопрос только в технической реализуемости тех направлений деятельности, которых нет у нас на руках», — сказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, тема спутникостроения в РФ остается «одной из самых тревожных» в силу недоступности производства радиоционно-стойких элементов. «Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение "Роскосмоса" и "Росатома"», — приводит слова Рогозина пресс-служба госкорпорации.

Ранее «Эксперт» сообщал, что ученые холдинга «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») приступили к созданию нового поколения орбитальных сканирующих устройств для группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые позволят вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку в сверхвысоком разрешении. В состав спутниковой аппаратуры наблюдения войдет уникальный материал, разработанный инженерами входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга «Швабе».

В начале мая «Роскосмос» заключил контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» на разработку эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Контракт подписан в рамках опытно-конструкторской работы на тему «Создание космического комплекса российской орбитальной станции», его цена составляет почти 2,7 млрд руб.