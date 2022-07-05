«Росатом» предложил создать в Арктике девять кластеров по добыче золота, серебра и меди за 1,2 трлн рублей

Госкорпорация «Росатом» выступила с предложением сформировать девять горнопромышленных кластеров по добыче золота, серебра и меди, а также свинца и цинка в Арктике.

Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию, подготовленную к прошедшему 23 июня заседанию госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Предполагается, что кластеры будут созданы в Ямало-Ненецком автономном округе, где имеются большие запасы этих металлов. Также в проект войдет Красноярский край, богатый на золото, серебро, цинк и свинец; Якутия, где можно добывать золото и медь, а также Чукотка, где много золота, меди, цинка и свинца.

По словам спецпредставителя «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимира Панова, в настоящий момент Минприроды проводит оценку предложения; идея обсуждалась на совещании под руководством вице-премьера Юрия Трутнева.

Общий объем инвестиций в проект корпорация предварительно оценивает в 1,2 трлн руб. государственных и частных средств.

Сейчас в Арктике функционирует 217 лицензий по добыче золота, серебра, меди и полиметаллов. Из крупных предприятий деятельность в регионе ведут АЛРОСА, «Норильский никель», Polymetal и Highland Gold.

Добыча свинца и цинка в Арктике пока не ведется. Урановый холдинг «Атомредметзолото», входящий в «Росатом», планирует запустить горно-обогатительный комбинат на основе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле в 2026 году.

Главное условие участия в проекте — использование плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) или атомных станций малой мощности (АСММ), которые стали новым направлением деятельности «Росатома». По сравнению с дизельной генерацией стоимость электроэнергии с таких станций на удаленных территориях намного ниже.

В презентации указывается, что создание кластеров в Арктике может принести до 100 млрд руб. поступлений в бюджеты всех уровней в течение 20 лет после запуска проекта. Управляющий директор рейтинговой службы Национального Рейтингового агентства Сергей Гришунин считает такую цифру реалистичной.

В «Росатоме» уточняют, что заявленный общий объем инвестиций в 1,2 трлн включает расходы на геологоразведку, энергетику, логистику, а также строительство горно-обогатительных комбинатов. В течение предстоящих пяти лет корпорация предлагает провести геологоразведочные работы на бюджетные средства в размере до 40 млрд руб. В перспективе к этой сумме должны добавиться вложения «Росатома» и других инвесторов, поясняют авторы проекта.

По мнению директора по развитию Института геотехнологий Михаила Лескова, участие в развитии кластеров в Арктике может быть интересно крупным компаниям, таким как «Норникель», УГМК, РМК, KAZ Minerals, «Полюс», Polymetal и Highland Gold, а также средним и даже мелким российским золотодобытчикам. Кроме того, проект может привлечь горные компании из других секторов.

По данным Роснедр, запасы золота в Арктике на начало 2021 года составляли 1774 т (12% от запасов по всей России), серебра — 27,3 тыс. т (22%), меди — 41,5 млн т (42%), свинца — 1,1 млн т (6%), цинка — 2,5 млн т (4%). Добыча золота в регионе в прошлом году составила 38,7 т (9% от общероссийской), серебра — 247 т (11%), меди — 480 тыс. т (42%).

Согласно прогнозам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, добытые в Арктике металлы будут пользоваться высоким спросом в странах Азии, в частности, в Китае, Индии, Вьетнаме и Малайзии. Отмечается, что Северный морской путь (СМП) открывает таким товарам широкий доступ к азиатским рынкам. Круглогодичную навигацию по нему планируется начать в 2023–2024 годах.

Ранее «Эксперт» писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о централизации в «Росатоме» полномочий по управлению судоходством в акватории Северного морского пути. Теперь госкорпорация будет осуществлять выдачу, приостановку, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории СМП, вносить изменения в такие разрешения, а также определять подведомственное учреждение, оказывающее соответствующие услуги. Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентства.