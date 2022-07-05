Российский ЦИК проконсультирует избиркомы республик Донбасса

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни пройдет семинар-совещание с участием председателей региональных избиркомов, на котором будут присутствовать в том числе представители ДНР и ЛНР.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента, а также источник, близкий к руководству ЦИКа.

Предполагается, что мероприятие состоится в пятницу-субботу, на нем будет присутствовать, в частности, зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Семинар с председателями региональных избиркомов комиссия проводит в преддверии единого дня голосования. «Учитывая, что в ЦИК России обратились коллеги из Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об оказании помощи в восстановлении их избирательных систем, Центральная избирательная комиссия РФ пригласила представителей избиркомов ДНР и ЛНР принять участие в этом семинаре», — рассказал источник издания в ЦИК.

Уточняется, что на семинаре будет обсуждаться «использование современных технологий в ходе избирательных кампаний, существующие стандарты избирательной системы РФ и их реализацию, а также способы наиболее эффективного восстановления дееспособности избирательных систем» республик Донбасса.

По словам собеседника издания, речь идет о системной работе «в рамках международного сотрудничества избирательных комиссий»; аналогичные обращения по организации семинаров поступали и от других стран, с которыми у ЦИКа есть соответствующие соглашения. Отмечается, что за последнее время в ЦИКе прошли встречи с делегациями из Белоруссии, Ирана, ЮАР и Африканского союза.

Источник «Коммерсанта» в политтехнологических кругах сообщил, что в настоящий момент идет набор специалистов, готовых работать в ЛНР и ДНР. С того момента, как они начнут работу, до предполагаемого референдума должно пройти не менее месяца, пояснил собеседник газеты. Он добавил, что в Кремле вряд ли одобрят проведение плебисцитов в Единый день голосования 11 сентября, поскольку это может придать событиям «ненужное значение».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.