«Ростех» разработал метод производства монокристаллического кремния из отечественного сырья

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил на проходящей в Екатеринбурге выставке «Иннопром» образец монокристаллического кремния, созданного исключительно из отечественных материалов.

Технология, которая позволит импортозаместить сырье при производстве электронных силовых приборов, разработана на НПП «Салют» совместно с Институтом физики микроструктур РАН и Институтом химии высокочистых веществ РАН по заказу Минпромторга, передает пресс-служба «Ростеха».

«Материал создается в несколько этапов. Вначале из порошка металлургического кремния или из диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получают поликристаллический кремний. Именно на основе этого полуфабриката создается монокристаллический кремний», — говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что технология производства монокристаллического кремния с удельным электрическим сопротивлением более 1000 Ом-сантиметров поможет производить кремниевые пластины для электронных силовых приборов, в частности, транзисторов, термисторов, а также силовых выпрямителей тока без использования иностранных материалов.

На «Иннопроме» был продемонстрирован опытный образец диаметром 107 мм», отмечается в пресс-релизе.

Ранее «Эксперт» писал, что холдинг «Росэлектроника» разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED).