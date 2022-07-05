«Ростсельмаш» в течение четырех лет выведет на рынок более полусотни новых моделей техники

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области сообщила о том, что компания «Ростсельмаш» до 2026 года планирует вывести на рынок по меньшей мере 50 новых моделей техники.

Отмечается, в частности, что специалисты предприятия начали разработку дорожно-строительных машин, таких как телескопический погрузчик, фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик. Для каждого вида техники будет производиться несколько моделей; в них будут применяться собственные разработки компании по телеметрии, удаленному мониторингу и управлению техникой, передает «Интерфакс» .

Уточняется, что компания намерена активно использовать для модернизации свои новые промышленные площадки и линии. Так, в сентябре прошлого года в Ростове-на-Дону стартовало строительство нового тракторного завода с мощностью 5 тыс. машин в год, который введут в эксплуатацию в 2023-м.

Подчеркивается, что разработка и модернизация аграрных решений остается приоритетным направлением деятельности компании на ближайшие годы.

По словам гендиректора АИР Игоря Буракова, с «Ростсельмашем» тесно связаны проекты ряда донских предприятий по выпуску комплектующих для машиностроительной отрасли. «Например, по заказу "Ростсельмаша" в Ростовской области производятся фильтры для уборочной сельхозтехники, импортозамещающая гидравлика для тракторов», — рассказал Бураков.

Группу «Ростсельмаш» контролируют президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) Константин Бабкин, а также его партнеры Юрий Рязанов и Дмитрий Удрас. Холдинг объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, продуктовая линейка включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, среди которых зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, а также кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование.