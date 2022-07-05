«Русал» и «Норникель» вернутся к обсуждению планов по объединению компаний

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК сообщил, что получил предложение от менеджмента UC Rusal обсудить объединение двух компаний; «Норникель» направил UC Rusal согласие на старт переговоров.

По словам Потанина, он всегда отрицательно относился к подобным слияниям, поскольку не видел «каких-либо производственных синергий». Предприниматель указывал на то, что у двух компаний разные конкурентные преимущества.

«Но сейчас появились другие факторы, из-за которых я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и "Норникеля". Это устойчивость, это "зеленая" повестка. <...> Плюс необходимость и диверсифицировать акционерный состав, и такую санкционную устойчивость дополнительную приобретать. Получать, если требуется, государственную поддержку для своих проектов в России. Все это заставило нас вернуться к предложению UC Rusal», — сказал Потанин.

По его убеждению, слияние «Норникеля» и «Русала» позволит создать «национального чемпиона».

На фоне информации о возможном слиянии акции «Русала» взлетели на открытии торгов более чем на 22%. Акции «Норникеля» падали более чем на 7%.

«Русал» и «Норникель» начали обсуждать возможное слияние после того, как в 2008 году основанная Олегом Дерипаской компания приобрела 25% акций «Норникеля». В ноябре 2017 года компании отказались от этой идеи. Тогда Потанин отмечал, что UC Rusal и «Норникель» — разные структуры, которые должны развиваться каждая самостоятельно.