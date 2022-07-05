Шойгу заявил, что западное оружие для Украины стали отправлять на «чёрный рынок»

Часть иностранного вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, всё чаще попадает на Ближний Восток и на «чёрный рынок». Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам министра, согласно имеющимся у ведомства данным, часть иностранного вооружения, поставляемого из-за рубежа ВСУ, расползается по Ближневосточному региону, попадая при этом и на чёрный рынок, передаёт сайт телеканала «360».

При этом Шойгу отметил, что всего западные страны доставили на Украину уже 28 тыс. тонн военных грузов. Кроме того, он напомнил, что только за последние 10 дней на Украине было ликвидировано 170 иностранных наемников, а ещё 99 отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и покинули территорию «незалежной».

Также глава Минобороны добавил, что в Азовском и Чёрном морях было создано два коридора для судов в качестве меры обеспечения безопасности судоходства – минная опасность в Мариупольском порту полностью устранена.

Ранее «Эксперт» писал, что в конце июня Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Там он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских ВС на основных операционных направлениях, а также вручил награды отличившимся военнослужащим.

«Уверен в вас. Впереди у нас ещё много славных дел во благо нашего Отечества. Берегите себя», — сказал после награждения Шойгу.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.