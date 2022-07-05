Синергия цветных металлов

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил сегодня, что возглавляемая им компания вернулась к обсуждению идеи объединения с «Русалом» Олега Дерипаски. Глава «Норникеля» уверен, что слияние двух крупных игроков рынка способно создать «национального чемпиона».

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства “Русал” — обсудить слияние между компаниями "Норильский никель" и UC Rusal. Я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния», — заявил Владимир Потанин в эфире РБК-ТВ, добавив, что объединение даст возможность упростить получение господдержки при необходимости, диверсифицировать акционерный капитал и достичь устойчивости под санкционным давлением.

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Напомним, что «Норникель» является крупнейшим мировым производителем никеля и палладия, а также входит в тройку по добыче платины. «Русал» — один из мировых лидеров в производстве алюминия и глинозема. Кроме того, компания занимается добычей бокситов.

Казалось бы, что переговоры о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала», начавшиеся еще в 2008-м и прекращенные в 2017 году, уже не возобновиться. Однако новые экономические реалии подтолкнули двух флагманов российского бизнеса к новому сближению. Если раньше Владимир Потанин указывал на разность конкурентных преимуществ и систем производства («богатая руда» vs «дешевая электроэнергия»), то сейчас он подчеркнул на схожесть «зеленой повестки» компаний и их общее стремление к устойчивому развитию.

Между тем, экспертное сообщество весьма позитивно оценивает перспективы объединения «Норникеля» и «Русала». Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, обратил внимание, что капитализация «Норникеля» сегодня находится на отметках сентября 2019 года и составляет 2,54 трлн рублей. Рыночная стоимость «Русала» сегодня соответствует уровням августа 2021 года и составляет 904,44 млрд рублей. По его мнению, на фоне геоэкономического давления стоимость первоклассных российских биржевых активов сегодня ниже справедливой рыночной стоимости почти 2-3 раза.

«На фоне несправедливо низких котировок акций компаний вполне логично и проще провести слияние бизнеса, объемы инвестиций будут значительно ниже рыночных уровней, чем в период отсутствия политической напряженности в мире. К тому же, зависимость от иностранных инвесторов также будет минимальной», - отметил в комментарии «Эксперту» Владислав Антонов.

Объединение понизит издержки

«Объединенная компания получит ряд преимуществ, таких как усиление диверсификации корзины металлов (что должно еще больше снизить зависимость от волатильности цен на конкретный металл), улучшение ESG-профиля (что в будущем может позволить продавать металлы с премией), увеличение административного ресурса благодаря укрупнению бизнеса. Также не исключено, что в результате роста количества акционеров снизится риск усиления акционерного конфликта, что в прошлом негативно сказывалось на котировках “Норникеля”. В то же время не столь очевидны выгоды для его миноритарных акционеров. С одной стороны, компания станет крупнее, с другой — текущие доли в уставном капитале станут меньше», — рассказал «Эксперту» Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заметил, что возможное слияние компаний явно будет сложным процессом в силу масштабов и специфики бизнесов, однако их объединение, исходя из тенденций развития глобального рынка цветных и благородных металлов, вполне реально.

«Конкуренция на рынке жесткая и только мощные игроки могут быть победителями. Именно таким игроком может стать компания на базе “Норильского никеля” и “Русала”. Объединившись они смогут оказывать гораздо более сильное влияние на рынок, нежели по одиночке. Не стоит забывать, что у каждого из них есть свои конкурентные преимущества. В случае “Русала” речь идет о мощной энергетической инфраструктуре, с которой он связан через En+ Group, обеспечивающей ему дешевую электроэнергию. У “Норильского никеля” есть собственный флот, с помощью которого он может доставлять готовую продукцию куда угодно», — сообщил «Эксперту» Леонид Хазанов.

«Объединенная компания будет иметь самые низкие издержки среди мировых производителей цветных и благородных металлов, будь то бразильская Vale, австрало-британская BHP Group или китайская Chalco. Ей будет легко получать необходимое финансирование в российских и зарубежных банках для реализации самых сложных инвестиционных проектов. Например, освоения Колмозерского месторождения литиеносных пегметитов, которым “Норникель” сейчас занимается вместе с “Росатомом”», — указал эксперт.

«Принципиальным вопросом будет распределение функций управления между акционерами и их назначенцами. На мой взгляд, “центр силы” будет в “Норильском никеле”, более устойчивом в силу широкой продуктовой линейки по сравнению с “Русалом”, “заточенным” преимущественно на алюминий», — заключил Леонид Хазанов.