СМИ: Великобритании не хватит боеприпасов в случае конфликта с Россией

В случае войны с Россией Великобритании хватит боеприпасов всего на два дня.

Об этом своей авторской статье в газете Times, выдержки из которой публикует РИА Новости, написал британский журналист Эдвард Лукас. По мнению автора, королевству просто не хватит снаряжения для выполнения боевых задач.

«Подробности наших проблем строго засекречены, хотя, вероятно, не для русских, – подчеркнул он. – Но общая картина мрачна и ясна: нам не хватает снаряжения для выполнения своей главной военной задачи».

Лукас напомнил, что на прошлой неделе на конференции по сухопутным войнам (RUSI Land Warfare 2022) было сказано, что при российских темпах ведения огня у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.

«При нехватке боеприпасов в войне с Москвой Лондону следует уповать только на помощь со стороны Вашингтона. Когда наши обычные боеприпасы закончатся, только усиленные американцы или ядерное оружие встанут между нами и поражением», – уверен журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что в России знают, что десятилетия самоуспокоения и сокращения расходов привели к тому, что британские вооруженные силы плохо оснащены.

«Именно это является проблемой для Королевской армии. Прошло два десятилетия с тех пор, как Великобритания в последний раз проводила крупные бронетанковые учения в Омане в 2001 году. Выявленные тогда проблемы с надежностью оборудования и доступностью запасных частей, топлива и других материалов во многих случаях сейчас лишь усугубились», – резюмировал обозреватель Times.

Как ранее писал «Эксперт», согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), риск применения ядерного оружия составляет сейчас наивысший уровень со времен холодной войны. Происходи это из-за того, что страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы. Эта тенденция может оказаться долгосрочной и продлиться в течение всего следующего десятилетия.

