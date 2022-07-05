Спекулянты уронили рубль

Начавшиеся сегодня с открытием торгов распродажи рубля в течение дня усилились. При этом вновь вырос объем торгов на валютном рынке. Паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано 167,4 млрд руб. против вчерашних 144,6 млрд и 132,5 млрд руб. в пятницу.

Рост торговых оборотов говорит о большом спросе на иностранную валюту. Но спрос этот в основной своей массе был сформирован спекулянтами, которые закрывали среднесрочные шорты по паре доллар-рубль. Наиболее рисковые игроки сделали ставки на падение курса рубля.

«Волны локального роста стоимости доллара и евро в условиях летнего затишья могут создавать спекулянты. Продажа валюты за рубли в расчете на то, что курс будет ниже — эта тема была интересна до конца июня. Поскольку сейчас валютный курс развернулся, трейдерам надо откупить ранее проданную валюту и даже открыть новые позиции в ней, в расчете быстро заработать на локальном ослаблении рубля», — прокомментировал «Эксперту» ситуацию аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В результате этой мощной спекулятивной атаки рубль сегодня подешевел к доллару на 10,7%. Последняя сделка была заключена по котировке 61,15 руб. за доллар. Ранее очень многие аналитики называли отметку 60 руб. за доллар первой целью девальвации российской валюты.

Одним из поводов для выхода из рубля стало резкое падение нефти: ближайшие нефтяные фьючерсы сегодня упали почти на 10%. Удешевление нефти в совокупности с резким снижением объемов поставок газа в Европу приведет к сокращению притока валютной выручки в Россию.

Скорее всего, завтра мы увидим небольшой рост курса рубля, поскольку многие игроки захотят продать доллар и зафиксировать заработанную на падении рубля прибыль. Рано пока говорить и о сломе среднесрочного восходящего тренда по рублю.

«Чтобы понять, как далеко зайдет ослабление рубля надо посмотреть, как будет вести себя доллар возле отметки 60 руб. Это +20% от минимума месяца. Именно на такую величину в конце мая аналогичным образом рубль быстро ослаб, но потом так же быстро вновь укрепился. Похоже, что рубеж 50 руб. за доллар теперь станет ориентиром минимума по доллару для бизнеса и населения», — считает Потавин.