Сюжет дня: возможное объединение «Русала» и «Норникеля» раскачало рынок

Идея слияния крупных металлургических компаний «РУСАЛа» и «Норникеля» по-разному повлияла на котировки компаний. По итогам сессии на Мосбирже во вторник, 5 июля бумаги алюминиевой компании выросли на +6,02% до 57,51 рублей за штуку, а никелевой напротив упали на -1,9% до 16 700 рублей за штуку. В течение торгов рост и падение котировок были заметнее, но к вечеру динамика замедлилась.

Трейдеры стали проявлять активность после интервью главы «Норильского никеля» Владимира Потанина, где он сообщил, что «Норникель» и «РУСАЛ» вернулись к идее объединения компаний. Такой вопрос уже обсуждался в 2008 году, когда алюминиевый гигант выкупил 25% акций никелевой компании. Руководства с обеих сторон не могли добиться единого мнения по вопросам дивидендных выплат.

Объединение потенциально более выгодно акционерам «РУСАЛа», поскольку компания имеет высокую долговую нагрузку и не платит дивидендов, в отличие от «Норникеля», считают эксперты. При этом котировки «Норникеля» снижаются, что может быть обусловлено высказыванием Потанина о том, что дивидендов в привычном объеме не будет в ближайшие два года, отметил ведущий обозреватель Finam.ru Дмитрий Никитин.

Вопрос объединения мог стать снова актуальным на фоне санкций, предположил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. Если сделка состоится, получится компания - глобальный гигант в цветной металлургии с выручкой около 30 млрд долларов. «Ключевой игрок в мире на рынке алюминия, платиноидов, никеля и меди. Практически неуязвимая компания для санкций, поскольку мировые рынки критически зависят от продукции. Особенно с учетом "зеленой" повестки», - сказал эксперт.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,93% до 2225,13 пунктов. Индекс РТС опустился на -8,33% до 1145,01 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:13 мск составила 103,28 долларов за баррель (-9%). Российская валюта слабела – 61,15 руб. за доллар.