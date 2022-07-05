Цифровой госплан 2:0

Новая встряска, скорее всего, будет посильнее, чем все предыдущие кризисы новейшей России. Вопрос не только в политической напряженности: это трансформация более глубокая и по сути означает конец эпохи капитализма, говорит заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. «По историческим меркам это произойдет не одномоментно, но мы это видим. Будет какая-то новая модель: скорее всего, что-то близкое к солидарной экономике. Будут новые формы владения и управления: всевозможные шеринги, уберизация, производства будут менять свой облик: идти в сторону безлюдного и роботизированного. Будет расти роль цифровых технологий. И все это на фоне сжимающегося потребительского спроса», — рассуждает Василий Шпак.

По его предположению, перестроятся и рынки, и предпочтения потребителей — в силу того, что количество денег у них сократится. «С этой точки зрения сильно возрастает роль готовности предприятий промышленности быть более гибкими и адаптивными», — полагаем замминистра. Совершенно точно, что новые производственные модели будут все больше входить во все сферы промышленности: такие как аддитивная печать, уход от «массовых конвейеров». «Это характерно как для нас, так и для всего остального мира», — отмечает он.

Перспективы роста

Российская промышленность сегодня сильно недоинвестирована, в то же время у нее появляется емкость внутреннего рынка, который покидают иностранные конкуренты, полагает замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. По его оценкам, в 2021 году только в госзакупках электроники доля российских производителей составляла 20-24%. «То есть 76% — это зона, в которую можно расти. В других отраслях, я уверен, картина похожая», — подчеркнул он. А кроме внутреннего рынка, ориентироваться промышленникам следует и на спрос в странах ЕврАзЭс, ШОС и БРИКС, отмечает замминистра.

Промышленные регионы страны процессы изменения затронули больше, чем европейские, полагает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. По его словам, сегодня основной запрос от бизнеса «на местах» — уже не «дешевые» деньги или ресурсы, логистика или порядок расчетов, — хотя и это тоже важно, — а спрос на продукцию в будущем. «Каковы гарантии того, что промышленники сегодня сделают определенные инвестиции, освоят новые продукты, а через два-три года ситуация не вернется, скажем, на конец 2021 года? Такое уже было в истории, когда те же китайские или европейские партнеры удовлетворяли этот спрос. И российские партнеры, которые инвестировали, остались невостребованными», — поясняет он. По мнению Егора Ковальчука, если государство даст определенные гарантии того, что новая продукция будет востребована не только в кризиса, того что это государственная политика и она надолго, — это станет гораздо более серьезным сигналом для инвестиций в замещение импорта, чем уже принятые меры господдержки.

Регионы живут в состоянии, когда надо делать пятилетку не за четыре года, а быстрее. И история с планированием приоритетов в экономике со стороны государства уже наступила, говорит руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Мы знаем, что и Минпромторг активно занимается детальным планированием, в том числе в отраслях, наиболее критических для экономики страны. Так же и субъекты: сейчас мы создаем инфраструктуру, о которой, наверное, могли только мечтать. Мы делаем в месяц несколько новых крупных сделок по размещению инфраструктурных предприятий на территории столицы», — поясняет он. Сегодня в Москве расположено уже более трех тысяч производственных площадок, в которых работает около 700 тыс человек, отмечает глава департамента.

«Промышленность меняется. Если раньше, для того чтобы создать завод, надо было построить огромную инфраструктуру, сделать рабочий поселок рядом с этим заводом, фактически создать новый город, — сейчас промышленность высокотехнологичная, компактная, в одном технопарке могут «сидеть» 15-20-30 инновационных предприятий, которые создают добавочную стоимость и реальный сектор экономики. Поэтому мы сейчас не движемся, а летим вперед», — говорит Владислав Овчинский.

Он подчеркивает, что в первом квартале 2022 года инвестиции в промышленность Москвы выросли на 31% и составили 30,7 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го). При этом в 2021-м году объем вложений предприятий обрабатывающей промышленности Москвы составил 151,9 млрд рублей, что на 29,3% больше, чем в 2020-м.

Власти столицы готовы заключать офсетные контракты на производство товаров, нужных городу, с предприятиями, расположенными в других регионах России. В первую очередь речь идет о расходниках и комплектующих для медицины, говорит Владислав Овчинский. «Мы видим, что нет необходимости локализовывать все исключительно в рамках одного субъекта страны. Мы сейчас много времени тратим на то, чтобы определить действующие заводы на территории Российской Федерации, которые производят качественную медицинскую «расходку». Делаем это для того, чтобы доинвестировать их через механизм «офсета», чтобы заводы производили ту продукцию, которая будет востребована, в том числе, и на территории города. То есть Москва готова инвестировать в заводы, которые находятся в других субъектах Российской Федерации», — подчеркивает он.

По словам Владислава Овчинского, с начала этого года в правительстве Москвы уже сформировали больше 10 потенциальных офсетных контрактов. Опубликовать их планируется в ближайшее время. Такая практика позволяет закупать отечественную продукцию не только в городе, но и на уровне всей страны, подчеркнул глава департамента. В качестве примера он приводит офсетный контракт с компанией «Гемамед», которая открыла завод в особой экономической зоне и уже покрыла 54% рынка Москвы в медицинских изделиях для стомированных больных. А с 2024 года у она сможет обеспечить до 76% нужд всей страны, добавляет глава департамента.

Шок и трепет

Первое, что было с промышленностью минувшей весной, — это шок и оцепенение, никто не был к этому готов, вспоминает генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков. «Сначала поняли, что нам нужны деньги, хотя мы в них никогда раньше не нуждались. Подсчитали, что при таком курсе вылетаем в трубу, потому что на «оборотку» не хватает денег. Оказалось, что куча погромных субсидий, плюс появились новые, и решить вопрос оказалось просто под льготную ставку», — говорит он.

В дальнейшем компания поняла, что несмотря на замещение импорта, которым она занималась с 2014 года, у нее осталось около 5% комплектующих, которые нигде не найти. «Мы решили эту проблему, но поняли, что она есть абсолютно у всех. Мы производим кабель и сегодня видим ситуацию так: будет штепсель, а розетки, куда его вставить, может и не будет», — отмечает Павел Моряков. Создание собственных производств, по его оценкам, займет у промышленников от трех до 15 лет.

Текущее положение можно назвать миром окончательно разрушившихся иллюзий о том, что можно продавать нефть, газ, природные богатства и что-то покупать в Азии, Европе или где-то еще, полагает заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «Как показала практика, любое дуновение политического ветерка сносит эту конструкцию напрочь. Мы живем в категорически ускорившемся времени, что называется, весело и быстро. Цена ошибки сильно возросла», — поясняет он.

Чиновник напоминает, как минувшей весной у производителей закончилась офисная бумага, и в регионах обращались к производителям, которые были раньше никому не интересны и просто «затухали». «Сейчас все идет под трендом импортозамещения и важно, что на государственном уровне эта позиция стала единой», — отмечает замгубернатора.