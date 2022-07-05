У опасной черты

Вторник вновь не радует российских инвесторов. С самого открытия торгов началось уверенное снижение рубля. По характеру рынка видно слабое предложение валюты — из-за сокращения экспорта газа в Европу объем газовой выручки сейчас ничтожен, а другие традиционные экспортеры придерживают заработанные доллары и евро в ожидании более благоприятного курса. Этим и пользуются спекулянты, пытаясь заработать на девальвационных процессах.

По итогам первых полутора часов работы рынка, российская валюта ослабла к доллару на 4,5%, пара доллар-рубль вошла в зону сопротивления 57-58. Трудно спрогнозировать, будет ли пробита эта преграда, или все-таки большинство высокорисковых игроков предпочтут зафиксировать прибыль по рублю. Многое будет зависеть от действий экспортеров: увеличат ли они продажу валютной выручки, или продолжат следить за развитием событий на валютном рынке.

Среднесрочный нисходящий тренд по паре доллар-рубль пока остается в силе.

Ослабление курса рубля благоприятно для акций экспортеров, поскольку повышает рублевую выручку эмитентов. Но сегодня трейдеры больше внимания обращают на ситуацию на мировом товарном рынке, а она не благоволит покупкам. В «красной» зоне торгуются большинство промышленных и драгоценных металлов — в ожидании снижения спроса на них из-за начинающейся стагнации мировой экономики.

На этом фоне сильно падают акции черных металлургов, которые нужно продавать при любых отскоках.

Но особую тревогу вызывает «Норильский Никель», который уверенно дешевеет восьмой день подряд, потеряв за это время около 13% капитализации, в том числе за сегодняшнее утро — более 2,5%. Цель нисходящего тренда бумаги — район 14,3 тыс. руб. То есть, потенциал снижения составляет около еще 13%. В этих ценах можно будет задумываться об инвестиционной покупке «Норникеля» — краткосрочно акции ГМК выглядят перекупленными, их коррекционный рост назревает и отскоком стоит пользоваться для сокращения позиций по ГМК.

«Зеленеют» акции Сбера и ВТБ. В отсутствие других идей те трейдеры, которым жгут карманы свободные деньги, покупают ведущие российские банки в ожидании роста их выручки из-за оживления рынка кредитования.

Наконец-то пытается отскочить «Газпром». Однако с учетом всего лишь процентного роста бумаги отскок выглядит неубедительным. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что справедливая цена акций «Газпрома» в нынешних реалиях составляет около 200 рублей. Сейчас бумага стоит на 12 рублей дешевле.

«В моменте возможны локальные отскоки на фоне эффекта сильной перепроданности, но существенных притоков в акции пока не ожидается из-за отсутствия позитивных драйверов. “Газпром” потерял в капитализации за 3 сессии уже 2,6 трлн руб., что в два раза больше, чем объем неутвержденных дивидендов за 2021 г.», — отмечает Василий Капунин из БКС.

Несмотря на то, что нефть не хочет снижаться и держится на уровне $114 за баррель, а рубль сдал свои позиции, акции нефтяных компаний торгуются в «красной» зоне. Это очень негативный сигнал о том, что большинство отечественных инвесторов пока не настроено на активные покупки.

В целом Индекс Мосбиржи сверху вниз уперся в поддержку 2200 пунктов. Закрепление индикатора ниже этого уровня может усилить распродажи акций на срабатывании у многих игроков защитных стоп-заявок и активизации «медведей». Вероятность такого сценария велика из-за приближающегося пика отсечек реестров под выплаты дивидендов и сопровождающих их дивидендных гэпов по бумагам.