Немецкий энергогигант просит помощи у государства в объеме 9 млрд евро

В Германии срочно разрабатывается закон, который позволит правительству для поддержки энергетических компаний выкупать у них крупные пакеты акций. Правительство должно одобрить его 5 июля, а уже в пятницу, 8 июля, состоится голосование по нему в обеих палатах парламента. Первым этим законом скорее всего воспользуется Uniper, которого энергетический кризис и сокращение поставок российского газа довели до состояния, близкого банкротству.
Энергетический гигант Uniper SE сейчас ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи. Размер помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, может составить 9 млрд евро (9,4 млрд долларов). Предполагается, что помощь будет оказана в виде кредитов и покупки большого пакета акций компании.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что ситуация с российским газом может спровоцировать обвал на рынке, сопоставимый с банкротством Lehman Brothers, которое 14 лет назад стало началом финансового кризиса. Инвесторы отреагировали на новости о проблемах Uniper продажей его акций. В понедельник, 4 июня, акции компании рухнули на 28%, в результате чего ее рыночная капитализация снизилась до 4,14 млрд евро.
Uniper SE - главный покупатель российского газа в Германии. Специалисты считают, что снижение поставок газа из России обходится ему ежедневно в 30 млн евро. Новые испытания ждут энергетического гиганта уже на следующей неделе, когда газопровод «Северный поток 1» закроется на плановую полуторанедельную профилактику. В Берлине всерьез опасаются, что после 21 июля он не возобновит работу.
Uniper даже не вершина айсберга, он просто нуждается в помощи в первую очередь. Роберт Хабек предупреждает, что худшее впереди. Угроза банкротства нависла не только над отдельными компаниями, но и над целыми отраслями, работающими на газе. Труднее всего придется химической промышленности.
Канцлер Шольц заявил в воскресенье, что правительство может воспользоваться выкупом попавших в особенно тяжелое положение компаний по примеру Lufthansa, которую пришлось спасать в разгар пандемии. Правительство тогда выдало главной немецкой авиалинии кредиты и купило 20% ее акций, но при этом отменило выплату дивидендов и бонусов менеджерам.
Штаб-квартира Uniper SE находится в Дюссельдорфе. Он - «дочка» финской компании Fortum, которая является крупнейшим иностранным партнером «Газпрома». Uniper известен также как один из крупнейших на планете операторов газовых хранилищ. Ему принадлежат 9 подземных хранилищ в ФРГ, Австрии и Великобритании суммарной мощностью 9 млрд м³.
О проблемах Uniper заговорили в конце июня, когда компания не опубликовала прогноз на следующий финансовый год и неожиданно отозвала прогноз на текущий год. Свои действия руководство энергетического гиганта во главе с Клаусом Дитером Маусбахом объяснило серьезным ухудшением дел на фоне событий на Украине и сокращения поставок российского газа. Напомним, «Газпром» в прошлом месяце сократил подачу газа в Германию по газопроводу «Северный поток 1» на 60% по техническим причинам.