Немецкий энергогигант просит помощи у государства в объеме 9 млрд евро

В Германии срочно разрабатывается закон, который позволит правительству для поддержки энергетических компаний выкупать у них крупные пакеты акций. Правительство должно одобрить его 5 июля, а уже в пятницу, 8 июля, состоится голосование по нему в обеих палатах парламента. Первым этим законом скорее всего воспользуется Uniper, которого энергетический кризис и сокращение поставок российского газа довели до состояния, близкого банкротству.

Энергетический гигант Uniper SE сейчас ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи. Размер помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, может составить 9 млрд евро (9,4 млрд долларов). Предполагается, что помощь будет оказана в виде кредитов и покупки большого пакета акций компании.