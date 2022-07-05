В Кремле рассказали, как решается вопрос с блокадой Калининграда

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал, как решается вопрос с литовской блокадой Калининграда.

По словам представителя Кремля, тема чрезвычайно важная, а работа по ней ведётся, передаёт РИА Новости.

«Вчера мы отвечали на этот вопрос, он был точно такой же. Нет, ничего не поменялось, мы работаем. Эта тема чрезвычайно важная, и работа ведется», – сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, рассмотрен ли в Кремле пакет мер против блокады Калининграда, который разработал Алиханов, одобрены ли контрсанкции и будут ли они применены на практике.

Ранее писал «Эксперт», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил Вильнюс о скором ответе со стороны Москвы на решение Литвы объявить транспортную блокаду Калининградской области. По его словам, уже в самое ближайшее время жители этого балтийского государства ощутят на себе последствия российских контрмер.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что отказ Литвы пропускать поезда с попавшими под санкции ЕС товарами для Калининградской области является нарушением суверенитета и может стать основанием для жестких действий с российской стороны.

Его коллега глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрей Климов подчеркнул, что если ЕС никак не повлияет на ситуацию, это «развяжет руки» Москве и позволит ей решать проблему «любыми способами».

Напомним, 17 июня в Литве предупредили, что с полуночи 18 июня в Калининградскую область будет остановлен транзит составов с товарами, подпавшими под санкции ЕС.

«По нашим предварительным оценкам, это от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства товаров», – пояснил губернатор региона Антон Алиханов, призвав жителей области «не впадать в панику».

Позже МИД Литвы направил временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту, в которой разъясняются ограничения в отношении грузов, следующих транзитом между Калининградской областью и остальной частью России.

Как пояснили в литовском внешнеполитическом ведомстве, речь идёт о продукции из стали и чёрных металлов. При этом пассажиры и товары, не попавшие под санкции ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и в обратном направлении.