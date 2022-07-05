В Минобороны РФ сообщили об ударе по иностранным наемникам под Николаевом

В селе Лиманы Николаевской области ликвидирован пункт временного размещения иностранных наемников.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он рассказал об ударе по Харькову, в результате которого, по его данным, убиты до 150 украинских военнослужащих и уничтожены 12 единиц техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

По словам генерал-лейтенанта, российские военные поразили два пункта управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе села Красное в Харьковской области.

Конашенков отметил, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Херсонской и Харьковской областях и в Луганской Народной Республике, а также три тактические ракеты «Точка-У»; в Херсонской области сбит украинский самолет Су-25.

Сейчас ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля. Ранее глава Минобороны Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики. Президент заявил, что группировки «Восток» и «Запад» должны «выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам». При этом подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, «безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», подчеркнул глава государства.