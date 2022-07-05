Владелец KFC продаст бизнес в России местному оператору

Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведет предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местной структуре.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте компании, в настоящий момент она «находится на продвинутой стадии переговоров о передаче ресторанов KFC, операционной системы и прав на франшизу, в том числе сети ресторанов франшизы, местному оператору».

Отмечается, что в июне Yum! Brands передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который запустил ребрендинг заведений.

После завершения сделки с KFC компания полностью покинет Россию.

В марте Yum! Brands приостановила работу ресторанов в РФ. Прибыль от операций на российском рынке было решено направлять на гуманитарные цели.

В России работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Выручка «Ям Ресторантс Раша» в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль — на 45%, до 1,9 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».

Компании Yum! Brands Inc. принадлежат сеть KFC, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тыс. ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.