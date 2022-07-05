Впервые отечественные трамвайные стрелки переведут в Петербурге

Новая трамвайная линия «Славянка» в Северной столице будет запущена при содействии «Завода транспортного оборудования», освоившего в Свердловской области выпуск современной российской стрелочной продукции. Ранее на предприятии было организовано производство изделий верхнего строения трамвайных путей: стрелочных переводов и пересечений. Об этом сообщает Фонд развития промышленности, выступивший одним из инвесторов данного проекта, носящего название «Славянка».

Как сообщается, упомянутая продукция ранее в России не выпускалась. Ее производство, как и реализация самого проекта «Славянка», будет способствовать достижению задач федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Модернизация производится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», имея целью обновление и увеличение протяженности трамвайных путей без привлечения иностранных производителей.

«Сегодня мы выпускаем современный инновационный продукт, что стало возможно благодаря поддержке ФРП. Мы рады, что для реализации нового социально-значимого проекта "Славянка" выбраны отечественные разработки, которые ничем не уступают зарубежным аналогам и превосходят их по экономическим показателям. Помимо проекта в Петербурге мы уже поставляем наши современные изделия для трамвайных путевых хозяйств в Москве и Екатеринбурге, а в ближайшее время начнутся поставки в Саратов и Нижний Новгород», — сказал исполнительный директор ООО "Завод транспортного оборудования» Станислав Цупа в ходе подписания соглашения с концессионером «БалтНедвижСервис» о поставке продукции завода.

Генеральный директор ООО «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов сообщил, что «Славянка» — первый из проектов по строительству полностью новой инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в стране. Трамвайная линия станет полигоном для внедрения самых современных технических решений, многим из которых нет аналогов. Время в пути от метро «Купчино» до района Славянка, давшего название,к слову, и самому проекту, сократиться в два раза, позволив жителям Петербурга экономить на этом до 11 дней в году.

Как говорится в релизе ФРП, инвестиции в создание импортозамещающего производства стрелочных изделий превысили 150 миллионов рублей. Из них 53 миллиона рублей предоставил ФРП, а 23 миллиона рублей — Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.