Евро ложится под доллар

Во вторник курс евро, уверенно пробив многолетний уровень поддержки, упал с $1,0449 до $1,0233. Это его минимум с декабря 2002 года.

В самом начале торгов на европейском рынке был размещен очень крупный заказ на покупку доллара. Как предположили в разговоре с Reuters трейдеры, это могло быть связано с тем, что рынки США не работали в понедельник 4 июля в связи с празднованием Дня независимости. Но по той же причине рынок EUR/USD был не слишком ликвиден, и с утра курс европейской валюты пошел вниз.

В сочетании с недавним скачком цен на газ в Европе и вышедшими накануне данными о том, что в Германии впервые за 31 год образовался дефицит торгового баланса, это вызвало цепную реакцию на рынках. Упали европейские акции, подскочила волатильность облигаций, и все это бумерангом вернулось к евро – спрос на доллары еще больше вырос, усилив падение курса евровалюты.

Но это лишь непосредственные причины падения курса. Само движение евро к паритету с долларом и ниже – процесс ожидаемый. Более того, начался он не вчера: еще в январе европейская валюта котировалась выше $1,14, а год назад – дороже $1,2.

В середине июня, когда курс евро был в районе $1,06, банк Wells Fargo выступил с прогнозом о том, что паритет с долларом будет достигнут в течение месяца. Причина была той же, что снижала евро весь год: увеличивающийся разрыв между ставками и темпами экономического роста в США и Европе.

«На наш взгляд, вопрос о паритете – это в большей степени “когда”, чем “если”», - говорил тогда валютный стратег Wells Fargo Эрик Нельсон.

Сегодня этот прогноз выглядит сбывающимся даже по срокам и находится практически в рамках рыночного консенсуса. Во вторник Reuters, например, цитировало заявление Citibank о том, что переход к паритету «неизбежен».

Разрыв между США и Европой, по всей видимости, пока так и будет продолжать увеличиваться: в июле ФРС, вероятно, поднимет ставку на 75 базисных пунктов, а ЕЦБ – лишь на 25. И будут расти опасения относительно экономического спада в Европе. В понедельник было объявлено, что индекс доверия инвесторов Sentix для еврозоны упал в июле до минимума с мая 2020 года. Это, по мнению его составителей, указывает на ожидания неизбежной рецессии.

«Доллар США по-прежнему извлекает выгоду из своей роли высокодоходной валюты-убежища по всем направлениям, поскольку экономика США все еще считается относительно невредимой от энергетического кризиса, охватившего Европу», – цитировало во вторник Bloomberg валютного стратега Credit Agricole SA Валентина Маринова.

А это ведет курс евро не только к паритету, но и гораздо ниже. Во вторник аналитики Nomura уже снизили свою цель по курсу евро до $0,95 и заявили, что американская валюта будет стоить дороже европейской уже в августе. Они, однако, посоветовали Reuters не придавать этой цифре слишком уж большого значения, напомнив, что курс евро падал с $1,17 в момент создания до $0,82 в октябре 2002 года. Можно вспомнить и то, что к нынешним отметкам он также пришел с куда более высоких уровней, а его максимум, пришедшийся на 2008 год, составил $1,6038.

Если пересчитать курс евро в прошлое, используя исчезнувшие ныне европейские валюты, то окажется, что в феврале 1985 года он составлял $0,6444, добавили аналитики Nomura. Так что, в случае продолжения ухудшения ситуации в Европе, пространство для дальнейшего движения найдется легко.

