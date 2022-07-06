Акции дня: бумаги «Аэрофлота» полетели вниз

Бумаги российской авиакомпании «Аэрофлот» просели по итогам торгов на Мосбирже в среду, 6 июля. Акции снизились на -3,26% до 27,34 руб. за штуку.

Интерес трейдеров к бумагам ослаб после отказа компании платить дивиденды по итогам 2021 года. Решение было принято из-за чистого убытка по итогам прошлого года, который составил 34,46 млрд руб. против 123,2 млрд руб. годом ранее.

«В настоящий период бизнес «Аэрофлота» адаптируется к новым экономическим условиям, а внешние предпосылки (цены на авиакеросин, ограничения полетов) не самые благоприятные. Мы сохраняем острожный взгляд на акции компании», - отметили аналитики «Промсвязьбанка».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,21% до 2221,88 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,93% до 1101,64 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:06 мск составила 99,37 долларов за баррель (-3,31%). Российская валюта слабела – 63,25 руб. за доллар.