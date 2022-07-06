Аналитики составили рейтинг наиболее часто упоминаемых голосовых помощников

Компания «Медиалогия» выяснила, какие голосовые помощники чаще всего обсуждались в последние полтора года в соцсетях.

Сообщается, что бесспорным лидером рейтинга стал разработанный в 2016 году сервис «Алиса» от компании «Яндекса», который собрал 420,1 тыс. сообщений. Отмечается, что изначально «Алиса» могла находить информацию только в поисковике, однако сейчас благодаря нейронным сетям она распознает речь, анализирует ее, определяет тематику диалога и выделяют необходимую информацию.

Вторую строчку заняло семейство виртуальных ассистентов «Сбер Салют», набравшее 157,4 тыс. упоминаний. «Пользователь может сам выбрать своего персонажа: Джой, Афину и Сбер. Любой из них поможет перевести деньги, разобраться с платежами, сообщит о состоянии счета и даже закажет еду домой и запишет на стрижку», — отмечают авторы рейтинга.

Третье место заняла «Маруся» от VK, о которой нашлось 156,8 тыс. упоминаний. «Она подберет и включит музыку из VK и любых других музыкальных сервисов, почитает детям сказки, расскажет все новости о погоде, пока вы собираетесь на работу, включит свет или запустит пылесос, найдет ответ на любой вопрос», — сообщается в отчете.

На четвертой позиции оказался Google Ассистент, показавший результат в 108,6 тыс. упоминаний, далее идет Siri от Apple (106,8 тыс. упоминаний), финансовый ассистент «Олег» от компании «Тинькофф» (59,3 тыс). В топ-10 вошли также Alexa от Amazon (29,2 тыс.), Cortana от Microsoft (10,4 тыс.), и «Ева» от Мегафона (4,6 тыс.)

Уточняется, что аналитики рассматривали период с января 2021-го по июнь 2022 года.