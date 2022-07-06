Двое на качелях: обвал рубля подбросил рынок акций

Рубль

Торги в среду начались с продолжения обвала рубля. В течение первых 15 минут российская валюта падала к доллару на 5,5%, уходя в район 64,6 руб. за доллар. Никаких негативных для «россиянина» новостей не было, просто спекулянты продолжают пытаться просадить рубль на фоне ожидания снижения притока валюты в страну из-за падения котировок основных сырьевых активов и уменьшения физических объемов российского экспорта по ряду позиций.

Техническим сопротивлением по паре доллар-рубль сейчас выступает район 67, а в случае его пробоя — «круглая» отметка 70. Но вряд ли доллар долго будет стоить дороже 70 рублей, поскольку даже при нынешней негативной ситуации на мировом товарном рынке профицит предложения валюты на Московской бирже сохранится в среднесрочной перспективе.

Уже в ближайшие часы можно ожидать резкого ослабления спроса на доллар и начала фиксации спекулятивной прибыли, заработанной на девальвации российской валюты. К исходу первых полутора часов торгов рубль дешевеет к доллару на 3%.

«Давление чистого экспорта на рубль слабеет на фоне сокращения поставок газа (за евро) в июле, оживления активности импортеров, конвертации дивидендных выплат, увеличения лимитов вывода за границу. Также было много эмоциональных покупок инвесторов. Ажиотаж не будет постоянным, ожидаем, что в ближайшее время курс снизится в диапазон 50—60», — полагает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Акции

Российский рынок акций начал день с уверенного роста, прибавив после первых полутора часов торгов более 1,5% по Индексу Мосбиржи.

Продолжился отскок акций «Газпрома», которые смогли подорожать до более чем 200 рублей. Пока подъем котировок бумаг газовой монополии полностью вписывается в рамки технического отскока, в том числе на закрытии принесших жирную прибыль шортов. Но в любую минуту картина по бумаге может измениться, из-за того, что из нее начнут выходить крупные инвесторы.

После 8 дней безостановочного падения пытается подрасти «Норникель». Но и эта бумага сейчас выглядит очень слабо. Агрессивным инвесторам стоит искать момент для открытия коротких позиций по ней с целью зафиксировать прибыль в районе 14,5 тыс. руб за акцию, то есть на 13% ниже нынешней стоимости ГМК.

Среднесрочно «медвежья» картина остается и по бумагам черных металлургов, также подрастающих сегодня с утра.

Более привлекательно выглядит нефтянка. Вчера цены на нефть не дошли до отметки $100 за баррель каких-то пару долларов. Сегодня нефть пытается развернуться вверх. Риски возобновления ее снижения и ухода ниже $100 сохраняются, но это не является базовым сценарием. Сейчас нефти окажут поддержку пик потребления моторного топлива из-за разгара сезона отпусков, в также рост использования электроэнергии для кондиционирования воздуха. В условиях дорогущего газа многие электростанции будут переходить на сжигание мазута и газойла.

Риском для покупки акций нефтяных компаний остается небольшая вероятность того, что Штатам удастся продавить свою бредовую идею ввести потолок цен на российскую нефть.

В целом же рост российского рынка акций не носит устойчивого характера. Распродажи могут вернуться в любой момент и резко усилиться в случае ухода Индекса под отметку 2200 пунктов.